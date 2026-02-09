Deniz Çoban "Ofsayt diyene saygı duyarım ama" diyerek açıkladı

Yayınlanma:
Eski hakem Deniz Çoban, katıldığı yayında Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hakem kararlarını değerlendirdi. Çoban, Galatasaray'ın attığı ilk goldeki tartışmalarla ilgili de konuştu.

Eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluştaki programda Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki tartışmalı kararları değerlendirdi.
Çoban, 19. dakikada Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'la bulduğu golle ilgili da dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yayına Çoban'la birlikte katılan Bahattin Duran, "Ben Osimhen'in ayağının kaleciyi etkilediğini düşünüyorum. Sahada ben bunu ofsayt kaldırırdım" dedi.

"SAHADAKİ KARARI KABUL EDİYORUM"

Deniz Çoban ise şu ifadeleri kullandı:
"VAR'ın buna müdahale etmemesi son derece yerinde bir karar. İlk orta kesildiği anda Osimhen ofsaytta olsa hiç konuşmaya gerek olmazdı ama bizim burada değerlendireceğimiz yer Barış Alper'in kafayı vurduktan sonraki pozisyon. Ofsayt diyene saygı duyarım ama ben kalecinin başından sonuna kadar topu gördüğünü ve Barış Alper vurduktan sonra boşta kaldığını düşünüyorum, Osimhen'in ayağından dolayı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben sahadaki kararı kabul ediyorum."
Bülent Yıldırım ise şunları söyledi:
"Barış Alper'in kafayı vurduğu an Osimhen'in sağ ayağı şeklen ofsayt pozisyonunda, doğru. Bu golde bir ihlal görmüyorum. Top daha alçak şekilde gelse ya da zeminden gelse Osimhen'in bu ayak hamlesi kaleciyi daha çok etkilerdi. Top yukarıdan geldiği için kaleciyi daha az etkilediğini düşünüyorum. Yardımcı hakemi kutluyorum, golün temiz olduğunu düşünüyorum."

