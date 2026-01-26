Deniz Çoban: 2 net pozisyonda tartışmalı düdükler

Eski hakem ve yorumcu Deniz Çoban, 1-1 biten Fenerbahçe-Göztepe maçındaki hakem kararlarını değerlendirirken, Cihan Aydın'ı eleştirdi.

Çoban, Fanatik'teki yazısında şu ifadeleri kullandı:

Mustafa Çulcu: Kart çıkmalıydı çıkarmadı

"Maçın hakemi Cihan Aydın, karşılaşma boyunca kritik bir karar vermek zorunda kalmadı. Ceza sahası içinde tartışmalı ya da belirleyici hiçbir pozisyon yaşanmadı. Hakem açısından oldukça rahat geçen bir maç olmasına rağmen, Cihan Aydın ne çaldığı ne de çalmadığı faul düdükleriyle ne gösterdiği ne de göstermediği sarı kartlarıyla tutarlı bir standart sergileyebildi. Özellikle Göztepe’nin hücuma kalktığı iki net pozisyonda, son derece basit ve tartışmalı faul düdükleriyle, oyunu gereksiz yere kesti."

"ANCAK ALTINCI UYARIDA KART GÖSTERDİ"

Çoban, Cihan Aydın'ın Göztepe kalecisine geç sarı kart gösterdiğini de belirterek, şu yorumu yaptı:

"Maç boyunca zamana oynayan Göztepe kalecisini tam beş kez uyardı; ancak altıncı uyarıda sarı kart gösterdi. Bu seviyedeki bir hakem için bu kadar temel ve tekrar eden hatalar kabul edilebilir düzeyin çok üzerindeydi."



