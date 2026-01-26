Mustafa Çulcu: Kart çıkmalıydı çıkarmadı

Mustafa Çulcu: Kart çıkmalıydı çıkarmadı
Yayınlanma:
Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulçu, Fenerbahçe-Göztepe maçını değerlendirirken, hakem kararlarına da değindi. Çulcu, "Bir daha bu sahaya gelemez dediler. Geldi çıktı ve çıktı. Bravo Cihan Aydın" yorumunu yaptı.

Merkez Hakem Kurulu'nun eski başkanı Mustafa Çulçu, Fenerbahçze-Göztepe maçıyla ilgili olarak, "Yerini yadırgayan Yiğit Efe'nin hatasından Göztepe Janderson'la beraberliği yakaladı.

2024/11/08/hbfb.jpgİkinci yarı Yiğit Efe yerini Mert'e bıraktı. Tedesco 57'de Nene'yi oyundan aldı. Duran öne, Musaba sola, Asensio sağa, Talisca forvet arkasına geçti. Fenerbahçe çok yüklendi. Bokele ve Heliton gibi iki önemli oyuncusundan yoksun Göztepe iyi kapandı, Fenerbahçe kilidi açamadı. Tribünlerin inancını zedeleyen bu beraberlik Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda çok ağır darbe oldu" yorumunu yaptı.

"KARTLARI GÖSTERDİ, GÖSTERMEDİ"

Mustafa Çulcu, Sabah'taki yazısında hakem kararlarını da şöyle değerlendirdi:

Fenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı: Takımdaki sorun gizli olmaktan çıktıFenerbahçe'yi yıkan amatörce hatayı açıkladı

"Cihan Aydın, Fenerbahçe atağında avantaj oynattı ve sonrasında Allan'a sarı gösterdi doğruydu. Guilherme'ye kontrolsüz faulünde İsmail'e sarı göstermeliydi ama göstermedi. Tedavi sonrası Guilherme'yi oyuna alma zamanlamaları çağdaş değil, çok hatalıydı! Nasıl ki oyuncular hakemlere dokunamaz ve itemezse bu hakemler için de geçerli ama hakem 30'da Olaitan'ı göğsünden itti! 54 de Guilherme'ye faulünde Skriniar'a sarı çıkmalıydı, çıkarmadı. Hafta içi esen fırtınadan etkilendiğini hissettirdi, bazı şerbetleme faulleri çaldı. Kartları gösterdi, göstermedi. Psikoloji yaptı. Skriniar gözlük işareti yapmadı ama yardımcıya tepkisi sarı, doğru. 'Bir daha bu sahaya gelemez' dediler. Geldi çıktı ve çıktı. Bravo Cihan Aydın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

