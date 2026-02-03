Daha yeni transfer olmuştu: Fenerbahçe'de flaş Mert Günok kararı

Fenerbahçe, Türkiye Kupası grup aşaması 3. hafta maçında 5 Şubat Perşembe günü Erzurumspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel çalışmalarla da idmanı tamamladı.

Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi

Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

TEDESCO MERT GÜNOK'U OYNATACAK

Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan ara transferde alınan Mert Günok'la ilgili teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararı da belli oldu. Tedesco'nun Erzurumspor maçında kaleye Ederson'un yerine Mert Günok'u geçireceği ileri sürüldü. Mert Günok, Beyoğlu Yeniçarşı ile yapılan kupa maçında da oynamıştı.