Daha yeni transfer olmuştu: Fenerbahçe'de flaş Mert Günok kararı

Daha yeni transfer olmuştu: Fenerbahçe'de flaş Mert Günok kararı
Yayınlanma:
Fenerbahçe, ara transferde Mert Günok'u Beşiktaş'tan kadrosuna katmıştı. Ederson'un yedeği olan Mert Günok'la ilgili teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararı ortaya çıktı.

Fenerbahçe, Türkiye Kupası grup aşaması 3. hafta maçında 5 Şubat Perşembe günü Erzurumspor ile Kadıköy'de oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

2024/11/08/hbfb.jpgTeknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı.

Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, pas çalışması sonrası gerçekleştirdikleri bireysel çalışmalarla da idmanı tamamladı.

Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldiFenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi

Kocaelispor maçında 60 dakika ve üzeri süre alan oyuncular ise günü rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla tamamlayacak.

TEDESCO MERT GÜNOK'U OYNATACAK

Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan ara transferde alınan Mert Günok'la ilgili teknik direktör Domenico Tedesco'nun kararı da belli oldu. Tedesco'nun Erzurumspor maçında kaleye Ederson'un yerine Mert Günok'u geçireceği ileri sürüldü. Mert Günok, Beyoğlu Yeniçarşı ile yapılan kupa maçında da oynamıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Spor
Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler
Fenerbahçe maçı öncesi Arabistan'dan Adama Traore'yi getirdiler
Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti
Galatasaray İngilizlerden gelen teklifi düşünmeden reddetti
Amedspor yolladığı gibi İstanbul ekibiyle anlaştı
Amedspor yolladığı gibi İstanbul ekibiyle anlaştı