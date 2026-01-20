Daha yeni anlaşmıştı: Galatasaray'da sürpriz ayrılık

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı ile ilgili sürpriz bir ayrılık iddiası ortaya atıldı. Başantrenör Massimo Barbolini'nin ayrılık kararı aldığı ileri sürüldü.

Sarı kırmızılı takımın başına 5 ay önce getirilen Barbolini, 2027'ye kadar sözleşme imzalamıştı.

I Volley Magazine'deki habere göre Barbolini, sezon sonunda ayrılacağını bildirdi ve sözleşmesini feshetti.



Barbolini'nin gelecek sezon ABD'nin LOVB Los Angeles takımının başına geçeceği da haberde yer aldı.

YERİNE BIGARELLİ

Bu arada Volleyballit'in haberine göre ise Galatasaray yönetimi Barbolini'nin ayrılması halinde ne yapacağını da kararlaştırdı.

Haberde, "Galatasaray ise geçen sezon devre arasında göreve gelerek iyi bir performans sergileyen Alberto Bigarelli'yi yeniden takımın başına getirmeyi düşünebilir" denildi.

Bigarelli Galatasaray'ı çalıştırırken, Barbolini'nin göreve gelmesiyle yardımcısı olarak kalmıştı.