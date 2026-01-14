Daha 3 sezon önce Süper Lig'deydi: 2. Lig'de düşme hattındaki takıma transfer oldu

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında bulunan İzmir'in köklü takımı Altınordu, 2 transferini açıkladı.

Altınordu, Kastamonuspor'dan İsmail Güven'i ve Karaman FK'dan Sadi Karaduman'ı kadrosuna kattı.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Güven, daha 3 sezon önce Süper Lig'de Konyaspor forması giymişti. 33 yaşındaki Sadi Karaduman ise stoper görevi yapıyor.

ALTINORDU'NUN AÇIKLAMASI

Altınordu Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul Üsküdar doğumlu Sadi Karaduman futbola İstanbul Sitespor Kulübü altyapısında başladı ve sonrasında U19-U21 yaş kategorilerinde Kasımpaşa altyapısında forma giydi. Sonrasında Edirne Spor, Darıca Gençlerbirliği, Hatayspor, Giresunspor, Manisa FK, Tuzlaspor gibi takımlarda forma giydi. Futbolcumuz, Karaman FK ile bu sezon 18'i ilk 11 olmak üzere 19 maça çıktı.

Konya doğumlu İsmail Güven futbola Konyaspor altyapısında başladı ve tüm yaş kategorilerinde Konyaspor formasını giydi. Sonrasında 1922 Konyaspor, Şanlıurfaspor, Niğde Anadolu FK, Zonguldak Spor FK, İskenderunspor ve son olarakta Kastamonuspor forması giydi. Futbolcumuz, en son formasını giydiği Kastamonuspor ile toplamda 55, bu sezon ise 14 maça çıktı."