Cristiano Ronaldo artık yalnız değil

Premier League şampiyonluğu yaşamış eski İngiltere milli forvet Jamie Vardy, Avrupa’nın beş büyük liginde kariyerinin 150. golüne ulaştı.

Bu başarıyı 38 yaşında ve Serie A ekibi Cremonese formasıyla elde eden Vardy, futbolun en üst düzeyinde yıllandıkça değer kazanan ender isimlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Leicester City: 500 maçta 200 gol, 2016 Premier League şampiyonluğu, 2019-20 sezonunda 23 golle gol krallığı.

500 maçta 200 gol, 2016 Premier League şampiyonluğu, 2019-20 sezonunda 23 golle gol krallığı. Cremonese: 2 025 yazında serbest oyuncu olarak transfer oldu, Serie A’da şu ana kadar 5 gol kaydetti.

025 yazında serbest oyuncu olarak transfer oldu, Serie A’da şu ana kadar 5 gol kaydetti. 150. gol: Cagliari karşısında attığı golle Avrupa’nın beş büyük liginde bu özel barajı geçti.

RONALDO ARTIK ZİRVEDE YALNIZ DEĞİL

30 yaş sonrası istatistikleri

Vardy, 30 yaşından sonra 116 gol attı.

Bu alanda ondan daha fazla gol atan tek isim Cristiano Ronaldo oldu.

Ronaldo, 30 yaşından sonra 290 gol kaydederek çıtayı çok yukarıya taşıdı.

"BENİM İÇİN SADECE BİR SAYI"

İtalya’ya transferi sonrası kendisine yöneltilen şüphelere karşı Vardy, “Benim için yaş sadece bir sayı. Bacaklarım hâlâ çalışıyor ve kendimi dinç hissediyorum. Şüphecileri haksız çıkarmak için sahada olacağım” ifadelerini kullandı.

13. SIRADALAR

Serie A’da sezonun yarısı geride kalırken Cremonese, 13. sırada ve düşme hattının 9 puan üzerinde rahat bir konumda bulunuyor.

Goal'un haberine göre Vardy, eşi Rebekah Vardy ile birlikte İtalya’daki yeni hayatlarını konu alan bir belgesel dizide rol almaya hazırlanıyor. Yapımın eğlenceli ve samimi bir içerik sunacağı belirtiliyor.

SINIRLARI ZORLUYOR

Jamie Vardy’nin bu istikrarlı performansı, futbolun yaş sınırlarını zorlayan örneklerden biri olarak tarihe geçiyor. Özellikle 30 yaş sonrası üretkenliği, onu modern futbolun en özel forvetlerinden biri haline getiriyor.