Cristiano Ronaldo artık yalnız değil

Cristiano Ronaldo artık yalnız değil
Yayınlanma:
Cremonese futbolcusu Jamie Vardy, 38 yaşında 150 gol barajını aştı. İngiliz futbolcu Ronaldo'nun bu alandaki rekoruna ulaşan ilk isim oldu.

Premier League şampiyonluğu yaşamış eski İngiltere milli forvet Jamie Vardy, Avrupa’nın beş büyük liginde kariyerinin 150. golüne ulaştı.
Bu başarıyı 38 yaşında ve Serie A ekibi Cremonese formasıyla elde eden Vardy, futbolun en üst düzeyinde yıllandıkça değer kazanan ender isimlerden biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.vardy.jpg

  • Leicester City: 500 maçta 200 gol, 2016 Premier League şampiyonluğu, 2019-20 sezonunda 23 golle gol krallığı.
  • Cremonese: 2025 yazında serbest oyuncu olarak transfer oldu, Serie A’da şu ana kadar 5 gol kaydetti.
  • 150. gol: Cagliari karşısında attığı golle Avrupa’nın beş büyük liginde bu özel barajı geçti.

RONALDO ARTIK ZİRVEDE YALNIZ DEĞİL

  • 30 yaş sonrası istatistikleri
  • Vardy, 30 yaşından sonra 116 gol attı.
  • Bu alanda ondan daha fazla gol atan tek isim Cristiano Ronaldo oldu.
  • Ronaldo, 30 yaşından sonra 290 gol kaydederek çıtayı çok yukarıya taşıdı.

"BENİM İÇİN SADECE BİR SAYI"

İtalya’ya transferi sonrası kendisine yöneltilen şüphelere karşı Vardy, “Benim için yaş sadece bir sayı. Bacaklarım hâlâ çalışıyor ve kendimi dinç hissediyorum. Şüphecileri haksız çıkarmak için sahada olacağım” ifadelerini kullandı.

13. SIRADALAR

Serie A’da sezonun yarısı geride kalırken Cremonese, 13. sırada ve düşme hattının 9 puan üzerinde rahat bir konumda bulunuyor.
Goal'un haberine göre Vardy, eşi Rebekah Vardy ile birlikte İtalya’daki yeni hayatlarını konu alan bir belgesel dizide rol almaya hazırlanıyor. Yapımın eğlenceli ve samimi bir içerik sunacağı belirtiliyor.

SINIRLARI ZORLUYOR

Jamie Vardy’nin bu istikrarlı performansı, futbolun yaş sınırlarını zorlayan örneklerden biri olarak tarihe geçiyor. Özellikle 30 yaş sonrası üretkenliği, onu modern futbolun en özel forvetlerinden biri haline getiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
İşte tüm emeklilerin AKP'ye sorduğu o soru!
Sadettin Saran kayıtsız kalmadı: Musaba'ya lüks araç yolda
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Spor
Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
Galatasaray 2.7 saniye kala kazandı: Finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu
İstanbul'da ulaşıma derbi ayarı: Kapatılacak Marmaray durakları açıklandı
İstanbul'da ulaşıma derbi ayarı: Kapatılacak Marmaray durakları açıklandı
Diagne penaltı kaçırdı: Amedspor 3 puanı aldı
Diagne penaltı kaçırdı: Amedspor 3 puanı aldı