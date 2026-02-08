Çorum FK Van'da 3-1 yenildi faturayı hakemlere kesti: Bizden alıp karşı tarafa verdiler

Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Vanspor'a deplasmanda 3-1 yenildikleri maçtan sonra hakem kararlarını eleştirdi. Eroğlu, "Bizi hedef gösterdiler" dedi.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında deplasmanda Vanspor'a 3-1 yenilen Çorum FK'da fatura hakem kararlarına kesildi.
Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Birileri düğmeye basmış. Bu üzücü bir durum" dedi.

Vanspor maçı bitti Çorum'da isyan başladıVanspor maçı bitti Çorum'da isyan başladı

Eroğlu şunları söyledi:
"Aslında her şey bizim lehimize iyi gidiyordu. 1-0'ı bulduk ve ikinci golü de attık ama normalde VAR sisteminin net faul olmayan pozisyonlarda karışmaması gerekiyor, maalesef karıştı. Maç 2-0 olacakken bir anda 2-1'e döndü. Bütün fauller aleyhimize çalındı. Hakemi konuşmak istemiyorum ama maçın önüne geçtiğini düşünüyorum. 2-1'den sonra bulabileceğimiz gol pozisyonu vardı değerlendiremedik, kaybettik, üzgünüz. Maçın bizden alınıp bu tarafa verildiğini düşünüyorum. Bizi hedef gösterdiler, haftalardır işte kollanıyorlar, birileri düğmeye basmış, üzücü bir durum. Buradan daha güçlü ayağa kalkmak zorundayız. Bundan sonrası için de Vanspor'a başarılar dilerim."

OSMAN ZEKİ KORKMAZ: NE YAPTIĞIMI BİLİYORUM

Vanspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz ise maçın ardından şu ifadeleri kullandı:
"Bizim yaşam ve oyun felsefemiz var. Bugün ikisi de sahadaydı. Maçın başından sonuna kadar biz pozisyon aldık ve biz pozisyon verdik. Bütün parametrelerde baskın bir şekilde öndeyiz. Yarın maç kaybedebiliriz yine git gel yaşamayalım. Ligden düşer miyiz diye düşünmeyin, düşmeyeceğiz. Ligin sonunda ya play-off'ta oluruz ya da play-off'u son anda kaçırmış oluruz. Ne yaptığımı biliyorum. Bu ülkede ne yaptığını bilen nadir teknik adamlardan biriyim. Maçı ve skoru değil, futbolu biz kazanıyoruz. Bugün sahada yine bunlar vardı. Geçen hafta yaşadığımız olayları biliyorsunuz. Cedric bir maç ceza aldı. Direkt kırmızı kartın cezası iki maçtır. Neden bir maç aldı biliyor musunuz, o kartın hatalı olduğunu insanlar da gördü."

(AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

