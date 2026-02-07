Vanspor maçı bitti Çorum'da isyan başladı

İmaj Altyapı Vanspor FK, 1’inci Lig’in 24’üncü haftasında sahasında ağırladığı Arca Çorum FK’yı 3-1 mağlup etti.

Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetirken, yardımcılıklarını Ferhat Çalar ve Burak Sami Şad yaptı. Mücadeleye hızlı başlayan konuk ekip Arca Çorum FK, 14’üncü dakikada Serdar Gürler’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Çorum FK’da Serdar Gürler’in 30’uncu dakikada attığı gol ise faul gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı.

Ev sahibi Vanspor FK, ilk yarının 40’ıncı dakikasında Santeri Hostikka’nın golüyle skoru 1-1’e getirerek devreye beraberlikle girdi. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Vanspor FK, 69’uncu dakikada Erdem Seçgin’in golüyle 2-1 öne geçti.

Mücadelenin uzatma dakikalarında baskısını sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, 90+5’inci dakikada Jefferson’un golüyle skoru 3-1 yaptı. Karşılaşma bu skorla sona ererken, Vanspor FK puanını 34’e yükseltti.

MAÇ BİTTİ ÇORUM İSYANI BAŞLADI

Maç sonrası gündem, skor kadar hakem kararları oldu. Çorum basını, karşılaşmayı yöneten FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan’ı sert sözlerle eleştirdi. Haberlerde, Karaoğlan’ın “yanlı ve skandal kararlarıyla maçın önüne geçtiği” ifadeleri öne çıktı.

TEPKİ ÇEKEN KARARLAR

Maç 1-0'ken Serdar Gürler’in attığı gol, faul gerekçesiyle iptal edildi. Çorum cephesi bu kararı “uydurma faul” olarak nitelendirdi. Son dakikalarda Çorum FK kalecisi Sehic, rakip oyuncunun önüne geçmesine rağmen atışın tekrarlanmadığını, üstüne kırmızı kart gördüğünü belirterek tepki topladı.

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Çorum FK taraftarları, maç sonrası sosyal medyada Karaoğlan’a yoğun eleştiriler yöneltti. Hakemin daha önce Süper Lig maçlarında da tartışmalı kararlar verdiğini hatırlatan taraftarlar, bu karşılaşmadaki yönetimi “skandal” olarak değerlendirdi.