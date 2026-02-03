Çorum FK gençleri hükmen galip ilan edildi

Çorum FK gençleri hükmen galip ilan edildi
Yayınlanma:
TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nin 11. haftasının erteleme maçında Çorum FK, rakibi Boluspor gelmeyince hükmen galip ilan edildi.

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nin 11. haftasında Çorum FK-Boluspor maçı ertelenmişti.
Erteleme maçı planlanan tarihte de oynanamadı.
Çorum Haber'deki habere göre Devane Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma, Boluspor kafilesinin Çorum’a gelmemesi nedeniyle yapılamadı.

ÇORUM FK 3-0 HÜKMEN GALİP

Çorum FK U19 takımı sahada yer almasına rağmen Boluspor çıkmadı. Bunun üzerine müsabaka talimatları gereği Arca Çorum FK U19 Takımı 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Çorum'la ilgili sözlerini TFF affetmediÇorum'la ilgili sözlerini TFF affetmedi

Bu sonuçla Arca Çorum FK U19 takımı, hanesine üç puanı yazdırdı.
TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 18. hafta sonunda Ankara Keçiörengücü 43 puanla lider durumda bulunuyor.
İkinci Düzce Cam Düzcespor'un 40, üçüncü Sivasspor'un 37 puanı bulunuyor.
Çorum FK 14 puanla 8. durumda. Boluspor'un ise puanı 17.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
Meteoroloji saat saat uyardı: Kar fırtına ve kuvvetli yağışı açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Milyarder Rus Türk vatandaşı olunca mallarına el konuldu: Dev havalimanı yarı fiyatına en yakın rakibine satıldı
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Spor
Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Galatasaray'ın 3. transferi belli oldu: 6 milyon euroya anlaştılar
Kocaelispor'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Kocaelispor'dan TFF'ye Fenerbahçe başvurusu
Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi
Fenerbahçe'den son dakika Kante açıklaması geldi