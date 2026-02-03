Çorum FK gençleri hükmen galip ilan edildi

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nin 11. haftasında Çorum FK-Boluspor maçı ertelenmişti.

Erteleme maçı planlanan tarihte de oynanamadı.

Çorum Haber'deki habere göre Devane Sahası’nda oynanacak olan karşılaşma, Boluspor kafilesinin Çorum’a gelmemesi nedeniyle yapılamadı.

ÇORUM FK 3-0 HÜKMEN GALİP

Çorum FK U19 takımı sahada yer almasına rağmen Boluspor çıkmadı. Bunun üzerine müsabaka talimatları gereği Arca Çorum FK U19 Takımı 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Bu sonuçla Arca Çorum FK U19 takımı, hanesine üç puanı yazdırdı.

TFF U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde 18. hafta sonunda Ankara Keçiörengücü 43 puanla lider durumda bulunuyor.

İkinci Düzce Cam Düzcespor'un 40, üçüncü Sivasspor'un 37 puanı bulunuyor.

Çorum FK 14 puanla 8. durumda. Boluspor'un ise puanı 17.