Çocuk yaşta Amedspor formasını giydi başkan hemen duygusal paylaşım yaptı

Çocuk yaşta Amedspor formasını giydi başkan hemen duygusal paylaşım yaptı
Yayınlanma:
Amedspor'un kendi sahasında Adana Demirspor'u 7-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren 15 yaşındaki Enes Yılmaz, başkan Nahit Eren'i duygulandırdı. Nahit Eren, hemen mesaj paylaştı.

TFF 1. Lig lideri Amedspor'un Adana Demirspor'u 7-0 yendiği maçta Enes Yılmaz da forma giydi.
Çocuk denebilecek bir yaşta, 15 yaşında ilk profesyonel maçına çıkan Enes Yılmaz, 86. dakikada Murat Uçar'ın yerine oyuna girdi.
Enes Yılmaz'ın oyuna girmesi Amedspor Başkanı Nahit Eren'i duygulandırdı.

Amedspor kaçıyor onlar kovalıyorAmedspor kaçıyor onlar kovalıyor

PFDK tarafından 15 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle maça gelemeyen ve televizyondan izleyen başkan Nahit Eren, hemen duygusal bir mesaj paylaştı.
Eren, şu ifadeleri kullandı:
"Gecenin en güzel anıydı.
Statta olup o heyecanlı ana tanık olamadım ama ekrandan izlerken gurur duydum.
Geleceğimiz…”

ENES YILMAZ KİMDİR?

15 Ağustos 2010 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde doğdu.
Çok küçük yaşlarda yeteneği ile dikkat çekti, Amedspor altyapısına alındı.
Altyapı kategorisinde tüm dikkatleri üzerine çekti.
Amedspor'un U16 takımında 19 gol attı.
Santrfor olarak görev yapıyor, kanatlarda da oynuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Spor
Son 3 maçta 18 gol yediler "Hakemler canımıza kıyıyor" dediler
Son 3 maçta 18 gol yediler "Hakemler canımıza kıyıyor" dediler
Nihat Kahveci: Ben bu kadarını beklemiyordum
Nihat Kahveci: Ben bu kadarını beklemiyordum
Ahmet Çakar Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını açıkladı
Ahmet Çakar Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının sonuçlarını açıkladı