TFF 1. Lig lideri Amedspor'un Adana Demirspor'u 7-0 yendiği maçta Enes Yılmaz da forma giydi.

Çocuk denebilecek bir yaşta, 15 yaşında ilk profesyonel maçına çıkan Enes Yılmaz, 86. dakikada Murat Uçar'ın yerine oyuna girdi.

Enes Yılmaz'ın oyuna girmesi Amedspor Başkanı Nahit Eren'i duygulandırdı.

Amedspor kaçıyor onlar kovalıyor

PFDK tarafından 15 günlük hak mahrumiyeti nedeniyle maça gelemeyen ve televizyondan izleyen başkan Nahit Eren, hemen duygusal bir mesaj paylaştı.

Eren, şu ifadeleri kullandı:

"Gecenin en güzel anıydı.

Statta olup o heyecanlı ana tanık olamadım ama ekrandan izlerken gurur duydum.

Geleceğimiz…”

ENES YILMAZ KİMDİR?

15 Ağustos 2010 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde doğdu.

Çok küçük yaşlarda yeteneği ile dikkat çekti, Amedspor altyapısına alındı.

Altyapı kategorisinde tüm dikkatleri üzerine çekti.

Amedspor'un U16 takımında 19 gol attı.

Santrfor olarak görev yapıyor, kanatlarda da oynuyor.