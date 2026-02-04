Çaykur'un Rizespor'a yılda kaç lira verdiğini açıkladı ve nedenini sordu

Çaykur'un Rizespor'a yılda kaç lira verdiğini açıkladı ve nedenini sordu
Yayınlanma:
CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çaykur'un Rizespor'a sponsor olmasını eleştirdi. Çaykur'un Rize'ye yılda kaç lira verdiğini açıklayan Ocaklı, "Neden mecbur bırakıyorsunuz?" dedi.

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, Çay İşletmeleri'nin (ÇAYKUR) Rizespor'a sponsor olmasını eleştirerek, spor kulübüne desteği Spor Bakanlığı'nın yapması gerektiğini söyledi.
Rize'de yapılacak şehir hastanesinin deniz dolgusu için son 3 yılda 1 milyar liradan fazla kaynak ayrıldığını belirten Ocaklı, hastanenin daha uygun bir yere yapılmasını isteyerek, deniz dolgusu için harcanacak paranın başka alanlarda kullanılabileceğini belirtti.

İyidere Lojistik Limanı'nın bitirilemediğini, bazı ilçe yollarındaki çalışmaların tamamlanmadığını ifade eden Ocaklı, il genelindeki kıyı koruma tahkimatı, yaylalardaki beton kaplama işleri ve bazı çalışmalar için ayrılan ödenekleri de eleştirdi.

"ÇAYKUR NEDEN VERİYOR?"

Ocaklı, Çaykur'un Rizespor'a sponsor olmasını da şöyle eleştirdi:
"ÇAYKUR siyasiler yüzünden zarar ettirilir hale getiriliyor. Spor kulübüne desteği Spor Bakanlığı yapsın. Üreticilerin oluşturduğu ÇAYKUR'u neden spor kulübünü desteklemeye mecbur bırakıyorsunuz? ÇAYKUR yılda 90 milyon liraya yakın para veriyor Rizespor'a. Bu ÇAYKUR'un değil Spor Bakanlığının görevidir, kulüplere sahip çıkmak bizim, siyasilerin görevidir."

Kaynak:AA

