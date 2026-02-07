Çaykur Rize'nin yıldız oyuncusu Galatasaray maçında yok

Çaykur Rize'nin yıldız oyuncusu Galatasaray maçında yok
Yayınlanma:
Süper Lig'de yarın lider Galatasaray'la karşılaşacak olan Çaykur Rizespor'da defansın önemli ismi forma giyemeyecek. Teknik direktör Recep Uçar taraftarlara çağrıda bulundu.

Çaykur Rizespor'a lider Galatasaray'la oynayacağı maç öncesi kötü haber.
Karadeniz ekibinin savunmasındaki yıldızı Alikulov'un yarınki maçta forma giyemeyeceği açıklandı.
Çaykur Didi Stadı'nda 17.00'de başlayacak mücadelede hakem Ozan Ergün görev yapacak.
Alikulov, ligin ilk yarısındaki Galatasaray - Çaykur Rizespor maçında görev yapmıştı.

RECEP UÇAR: TEK HEDEFİMİZ VAR

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray maçı öncesi taraftarlara destek çağrısında bulundu.

Leroy Sane Rize yolcusuLeroy Sane Rize yolcusu

Uçar şunları söyledi:
"Rakip Galatasaray, evet son 3 yılın şampiyonu. Ligimizin kadro değeri en yüksek takımlarından biri. Okan hocayla harika işler yapıyorlar. Dediğim gibi rakipten bağımsız bizim tek hedefimiz var. Kendi saha ve seyircimiz önünde iyi bir futbolla son zamanlarda taraftarımızın yüzünü güldüremedik, farkındayız. Onlardan isteğim, ricam stadı o gün son tamamen doldurmaları, son dakikaya kadar oyuncularımıza destek vermeleri. İnşallah biz de onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

