Çağdaş Atan'ın Konyaspor'daki son izi de silindi

Konyaspor’da teknik direktör Çağdaş Atan’ın ekibinde görev yapan kardeşi Cemal Atan, Yeşil - Beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Yaklaşık üç aydır kulüpte görev yapan Atan, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımda Konyaspor camiasına veda etti.

DİKKAT ÇEKEN VEDA MESAJI

Cemal Atan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 3 aydır gece gündüz demeden çalıştığımız değerli Konyaspor ailesinden ayrıldık.

Geriye çehresi tamamen değişmiş, birçok formasyonun bütün opsiyonlarına sahip ve büyük hedeflere ulaşmaya yakın bir takım bıraktık.

En büyük üzüntümüz, kulüp personeline ve gerçek Konyaspor taraftarına hak ettikleri galibiyetleri hediye edememek oldu. Maalesef bazen nasipten öte köy yok.

TARAFTARA TEŞEKKÜR ETTİ

Atan, mesajında kulüp personeline ve taraftara özel teşekkür ederek, Konyaspor’un gelecekte büyük hedeflere ulaşacağına inandığını vurguladı.