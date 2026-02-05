Çağdaş Atan gitti: Konyaspor farka koştu

Çağdaş Atan gitti: Konyaspor farka koştu
Yayınlanma:
Teknik direktör Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası Türkiye Kupası'nda Aliağa FK karşısına çıkan Konyaspor, rakibini 5-0'lık skorla yenmeyi başardı.

Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Konyaspor, sahasında TFF 2. Lig ekibi Aliağa FK ile karşı karşıya geldi.
Konyaspor, mücadeleyi 5-0 kazanarak grupta 3'te 3 yapmayı başardı.
Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Jackson Muleka, 6. ve 44. dakikalarda Tunahan Taşçı, 81. dakiakda Bardhi ve 88. dakikada Kaan Adar (kendi kalesine) attı.
Bu sonuçla Konyaspor, puanını 9 yaptı ve Samsunspor'la aynı puanı paylaşarak 2. sırada yer aldı.
Aliağa FK ise 1 puanla 6. sırada kaldı.

ÇAĞDAŞ ATAN GİTTİ: KONYASPOR 5 GOL ATTI

Konyaspor, dün yaptığı açıklamada teknik direktör Çağdaş Atan ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz Sayın Çağdaş Atan ile yaptığı görüşmeler neticesinde anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. TÜMOSAN Konyaspor'a bugüne kadar verdiği emek ve katkılar için Sayın Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz." ifadeleri kullanılmıştı.
Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası ilk maçına çıkan Konyaspor, rakibini farklı skorla yenmeyi başardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

