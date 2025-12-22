Çağdaş Atan tersine çevirecek

Konyaspor Süper Lig'de ilk yarıyı 17 puanla tamamlarken Yeşil Beyazlıları düşme hattına endişesi sardı.

Kayserispor'la sahasında 1-1 beraber kalan Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, takımın hedeflediği noktadan uzak olduğunu kabul etti.

ŞU AN TEK HEDEFİMİZ VAR

Deneyimli teknik adam ligin ikinci yarısını işaret ederek umut dolu mesajlar verdi. Çağdaş Atan şöyle konuştu:

Şu an tek hedefimiz var, ayağa kalkmak.

İlk gelirken hayal ettiğimiz durumla şu anki arasında uçurum var.

Aşağı giden bir ivme vardı, biz de bu ivmeyi tersine çeviremedik.

Konyaspor 90+3'te yıkıldı

Atan, özellikle Kayserispor maçının kaçan bir fırsat olduğunu dile getirdi. Çağdaş Atan sezonun ikinci yarısıyla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu.