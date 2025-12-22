Çağdaş Atan tersine çevirecek
Yayınlanma:
Tümosan Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, yaşadıkları sıkıntılı döneme rağmen takıma güvenini vurgularken ikinci yarı için planlarını paylaştı.
Konyaspor Süper Lig'de ilk yarıyı 17 puanla tamamlarken Yeşil Beyazlıları düşme hattına endişesi sardı.
Kayserispor'la sahasında 1-1 beraber kalan Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, takımın hedeflediği noktadan uzak olduğunu kabul etti.
ŞU AN TEK HEDEFİMİZ VAR
Deneyimli teknik adam ligin ikinci yarısını işaret ederek umut dolu mesajlar verdi. Çağdaş Atan şöyle konuştu:
- Şu an tek hedefimiz var, ayağa kalkmak.
- İlk gelirken hayal ettiğimiz durumla şu anki arasında uçurum var.
- Aşağı giden bir ivme vardı, biz de bu ivmeyi tersine çeviremedik.
Atan, özellikle Kayserispor maçının kaçan bir fırsat olduğunu dile getirdi. Çağdaş Atan sezonun ikinci yarısıyla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu.
- Gelir gelmez 3-4 oyuncum eksildi. Benden önce devam eden sakatlıklar vardı. İçeride kazanılmazı gereken ancak kaybedilen vardı.
- Aşağı giden bir ivme vardı, biz de bu ivmeyi tersine çeviremedik. Şu an birbirimize iyi gelmiş gibi gözükmüyoruz.
- Çok çalışıyoruz. Bunu tersine çevirebileceğimizi de düşünüyorum.
- Oyuncularla hem ilişkilerimiz hem de saha içi çalışmalarımız çok olumlu.
- Rüzgarı arkamıza alabildiğimizde bu işi tersine çevirebileceğimizi düşünüyoruz. Bunu bir an önce yapmamız gerekiyordu.
- Kayserispor maçı bunun için büyük fırsat maçıydı, maalesef biz o fırsatı değerlendiremedik.