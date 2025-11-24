Çağdaş Atan: Elimiz çok dar

Çağdaş Atan: Elimiz çok dar
Yayınlanma:
Süper Lig'de oynanan ve 0-0 biten Konyaspor-Antalyaspor maçı sonrası Çağdaş Atan ve Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Bulut, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

''DEPLASMANDA 1 PUAN ALMAK ÖNEMLİ''

İlk yarı ve ikinci yarı, iki ayrı maç izlediklerini ifade eden Bulut, "İlk yarı göze daha hoş gelen bir mücadele vardı. İki taraf da gol atabilirdi. İkinci yarı daha az mücadele oldu. Deplasmanda bir puan almak önemli, bundan dolayı mutluyuz." dedi.

Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık varFatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var

ÇAĞDAŞ ATAN: KANAT OYUNCUSU ROTASYONUNDA ELİMİZ ÇOK DAR

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise baskı kurmaya çalıştıkları son dakikalarda tedirginlik ve sorumluluktan kaçma hissiyatını çok net gördüğünü söyledi.

Uzun süredir içeride kazanamama ve kaybetme baskısının oyuncuları geriye ittiğini anlatan Atan, "İkinci yarıda pozisyon üretme anlamında zorlandık. İlk kırk beş dakika bence iyi oynadık. İyi presler yaptık, çok fazla duran top kullandık, iyi hücumlar yaptık. Ama dediğim gibi kanat oyuncusu rotasyonunda elimiz çok dar." diye konuştu.

Atan, ilk yarıda iyi işler yaptıklarını, maç kazanmaya ve özgüvene ihtiyaçlarının olduğunu, devre arasında rotasyonda dar oldukları bölgeleri güçlendirip daha iyi bir performans sergileyeceklerini dile getirdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
SUV’dan sonra sıra karavanda
Çinliler yeni pazara adım atıyor: Bu gidişle dört tekerlekli eve sahip olmak hayalden öteye geçecek
Meteoroloji saat saat açıkladı: Önüne katıp uçuracak
Önüne geleni savuracak
Meteoroloji saat saat açıkladı
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
İstanbul'daki ünlü yalı satışa çıkarıldı: 23 odası 5 salonu var
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Ünlülerin yeni trendi: Balık spermi enjekte ediyorlar
Meteorolojiden hem fırtına hem sıcaklık uyarısı: Bugün hava nasıl olacak?
Araziden otoyola gücün simgeleri: Türkiye’de en çok satan pikaplar
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
2026’nın uluslararası yılın minibüsü kahve molasına bile gerek duymuyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
İstanbul'un en pahalı yalısının sahibi bakın nereli çıktı? Satılık ama paha biçilemiyor
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Emeklilik yaşı 75'e çıkıyor: YÖK Başkanı açıkladı
Spor
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Fatih Tekke kötü haberi verdi: Kırık var
Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Gol düellosunun galibi Trabzonspor: Başakşehir'i yendi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi
Ergin Ataman'dan sisteme eleştiri: Kumar oynamak gibi