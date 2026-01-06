Milli basketbolcumuz Alperen Şengün'den gelen haber yıktı!

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan bir süre uzak kalacak.

UDOKA KÖTÜ HABERİ DUYURDU

Başantrenör Ime Udoka, basın toplantısında Şengün’ün durumunu değerlendirdi. Alperen’in 10–14 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Oyuncunun geri dönüşü için bileğindeki şişliğin ve ağrının azalması, ayrıca hareket kabiliyetinin artması gerektiğini vurguladı.

ROTASYONDA BÜYÜK SIKINTI

Şengün’ün yokluğu, Rockets’ın rotasyonunda önemli bir eksik yaratacak. Takımın hücumda ve boyalı alandaki etkinliğinde büyük rol oynayan milli oyuncunun dönüş süreci merakla bekleniyor.

ALPEREN ŞENGÜN RÜZGARI

Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla son 5 maçında istikrarlı bir şekilde çift haneli skor ve ribaund katkısı verdi. Özellikle Sacramento Kings karşısında 28 sayı ile öne çıkarken, Denver Nuggets maçında 33 sayı – 10 ribaund – 10 asist ile triple-double yaptı.