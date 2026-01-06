Büyük yıkım: Alperen Şengün'den gelen haber sarstı
NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan bir süre uzak kalacak.
UDOKA KÖTÜ HABERİ DUYURDU
Başantrenör Ime Udoka, basın toplantısında Şengün’ün durumunu değerlendirdi. Alperen’in 10–14 gün sahalardan uzak kalmasının beklendiğini açıkladı. Oyuncunun geri dönüşü için bileğindeki şişliğin ve ağrının azalması, ayrıca hareket kabiliyetinin artması gerektiğini vurguladı.
ROTASYONDA BÜYÜK SIKINTI
Şengün’ün yokluğu, Rockets’ın rotasyonunda önemli bir eksik yaratacak. Takımın hücumda ve boyalı alandaki etkinliğinde büyük rol oynayan milli oyuncunun dönüş süreci merakla bekleniyor.
ALPEREN ŞENGÜN RÜZGARI
Alperen Şengün, Houston Rockets formasıyla son 5 maçında istikrarlı bir şekilde çift haneli skor ve ribaund katkısı verdi. Özellikle Sacramento Kings karşısında 28 sayı ile öne çıkarken, Denver Nuggets maçında 33 sayı – 10 ribaund – 10 asist ile triple-double yaptı.
- Skor üretimi: Son 5 maçta ortalama 22.8 sayı ile oynadı. Kings ve Nuggets maçlarında 28 ve 33 sayı ile hücumda liderlik yaptı.
- Ribaund katkısı: Ortalama 9 ribaund ile takımın pota altındaki en önemli gücü oldu. Lakers karşısında 12 ribaund aldı.
- Oyun kurma: Nuggets maçında 10 asist ile triple-double yaptı; bu, onun oyun kurucu özelliklerini de gösteriyor.
- Savunma: Son 5 maçta toplam 9 blok ve 18 top çalma ile savunmada aktif rol oynadı. Clippers ve Lakers maçlarında top çalma sayıları dikkat çekti.
- Takım sonuçları: Rockets bu 5 maçta 2 galibiyet – 3 mağlubiyet aldı. Şengün’ün yüksek bireysel performansına rağmen takımın istikrarsız sonuçlar aldığı görülüyor.