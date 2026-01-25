Bursaspor'da flaş ayrılık: 3-0 kazandığı maçtan sonra gönderdiler

Bursaspor'da flaş ayrılık: 3-0 kazandığı maçtan sonra gönderdiler
Yayınlanma:
Bursaspor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Yeşil beyazlı takımın teknik direktörü Tahsin Tam 3-0 biten Mersin İdmanyurdu galibiyetinin ardından gönderildi.

Bursaspor'un Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yenerek TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta lider olmasından sonra beklenmedik bir karar alındı.

Bursaspor rahat kazandı: 3 puanı kaptıBursaspor rahat kazandı: 3 puanı kaptı

Yeşil beyazlı kulüp, teknik direktör Tahsin Tam'la yollarını ayırdı.

TEŞEKKÜR EDİP GÖNDERDİLER

Bursaspor'dan yapılan açıklamada yolların ayrıldığı Tahsin Tam'a teşekkür de edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, Teknik Direktör Tahsin Tam ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Kendisine ve teknik ekibine bugüne kadar verdikleri emekler için teşekkür ederiz.”
Ayrılık kararının ardından Bursaspor’da yeni teknik direktör için başlatılacak sürecin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 20 maçta 44 puanla lider durumda bulunuyor. 2. sırada Kahramanmaraş İstiklalspor 19 maçta 41 puanla yer alıyor.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

