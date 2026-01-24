Bursaspor rahat kazandı: 3 puanı kaptı

Bursaspor rahat kazandı: 3 puanı kaptı
Yayınlanma:
Bursaspor, 2. Lig'de karşılaştığı Yeni Mersin İdmanyurdu'nu sahasında 3-0 yendi.

2'nci Lig Kırmızı Grup’un 20. haftasında Bursaspor, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda konuk ettiği Yeni Mersin İdmanyurdu’nu 3-0 mağlup etti.

DETAYLAR

  • STAT: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu
  • HAKEMLER: Mustafa Ünver, Şükrü Mert, Beran Yalçın, Mazlum Doğan Bodur
  • BURSASPOR: Kerem Matışlı, Rahmetullah Berişbek, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Barış Gök, İlhan Depe (Dk. 77 Talha Yünküş), Zeki Dursun (Dk. 46 Salih Kavrazlı), Eyüp Akcan (Dk. 84 Tunahan Ergül), Halil Akbunar, Soner Aydoğdu (Dk. 71 Musa Çağıran), Ertuğrul Furat ( DK. 46 Muhammet Demir)
  • YENİ MERSİN İDMAN YURDU: Murat Demir, Muhammet Yasir Gül (Dk. 88 Alim Toprak Arıca), Aliilkebir Korkut (Dk. 90+3 E. Çakırlı), Muhammet Ali Güney, Aslan Gök, Furkan Güneş, Serhat Akın Özdemir, Ahmet Mümin Papaker, Yusuf Uzabacı (Dk. 74 Sergen Yatağan), Mehmetcan Yapal (Dk. 74 Kayra Ak), Berk Yıldızlı (90+3’ A. Adaloğlu)
  • GOLLER: Dk. 38 Soner Aydoğdu, Dk. 72 Barış Gök, Dk. 90+1 Barış Gök (Bursaspor)
  • SARI KART: Dk. 8 Aslan Gök (Yeni Mersin İY)

Kaynak:DHA

