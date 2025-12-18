Bursaspor gümbür gümbür geliyor: 40 bine oynuyor

Bursaspor gümbür gümbür geliyor: 40 bine oynuyor
Yayınlanma:
Süper Lig'de "dört büyükler" dışında şampiyonluk yaşayan tek Anadolu takımı olan Bursaspor, üst üste küme düştüğü sezonların ardından yeniden Süper Lig hedefiyle yoluna devam ediyor.

2009-2010 sezonunda kazandığı şampiyonlukla Türk futbol tarihine geçen, milli takımlara ve yeşil sahalara birçok yıldız isim kazandıran Anadolu'nun köklü kulübü Bursaspor, 2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düştükten sonra yaşadığı kötü gidişatı durdurduktan sonra yeniden üst liglere çıkmak için mücadele ediyor.

Üst üste kötü geçen sezonların ardından TFF 3. Lig'e kadar düşen Bursaspor, geçen sezon ayağa kalktı ve 3. Lig 1. Grup'ta şampiyon oldu.

Bursaspor deplasmanda kazandı: Maç fazlasıyla lider olduBursaspor deplasmanda kazandı: Maç fazlasıyla lider oldu

Bu sezon da 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezona "favorilerden" biri olarak başlayan yeşil-beyazlılar, mücadele ettiği ligde geride bıraktığımız hafta itibariyle zirvede yer aldı.

Ligde oynadığı 16 karşılaşmada 12 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 37 puan toplayan Bursa temsilcisi, bu maçlarda rakip fileleri de 42 kez havalandırdı.

40 BİN TARAFTARI TRİBÜNDE

Bursaspor'un bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçlar adeta "kapalı gişe" oynandı.

Süper Lig'de "dört büyükler" dışındaki takımların neredeyse tamamından daha fazla seyirci sayısıyla maçlara çıkan Bursa temsilcisi, 40 bini aşkın taraftarıyla stadı doldurdu.

Son olarak ligin 16. haftasında Somaspor deplasmanında 3 puanı 3 golle alan yeşil-beyazlılar, Mardin 1969 Spor'un kendi sahasında puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna oturdu.

Yeşil beyazlılar, kendi sahasında Aliağa Futbol karşısından da zaferle ayrılıp, yenilmezlik serisi 5 maça çıkarmak istiyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

