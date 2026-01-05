Bursaspor "Emeklerine sağlık" diyerek Elazığspor'a yolladı

Bursaspor "Emeklerine sağlık" diyerek Elazığspor'a yolladı
Yayınlanma:
Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Elazığspor'a giden Sertaç Çam'ı "Emeklerine sağlık" diyerek uğurladı.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Bursaspor'da sağ kanat oyuncusu Sertaç Çam Elazığspor yolcusu olurken, sağ kanat Ali Kerim Yıldız ile ön libero Enes Çalışkan pilot takım Nilüfer FK’ya gönderildi. Sezon başında kadroya katılan tecrübeli kanat oyuncusu Sertaç Çam için Elzığspor'la yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor. 33 yaşındaki futbolcu, yeşil beyazlı formayla ligde çıktığı 15 maçta 7 gol ve 3 asist üretirken, Türkiye Kupası’nda da 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, Elazığspor'a transfer olan Sertaç Çam ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Emeklerine sağlık Sertaç, yolun açık olsun; bizde iyi hatırlanacaksın. Elazığspor’da başarılı bir dönem geçirmeni temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bursaspor, genç oyuncularının gelişimi adına pilot takım hamlesini de devreye soktu. Kulüpten yapılan bilgilendirmede profesyonel futbolcular Ali Kerim Yıldız ve Enes Çalışkan’ın sezonun ikinci yarısında Nilüfer FK forması giyeceği açıklandı. Bu kararın, iki oyuncunun daha fazla süre alarak gelişimlerini sürdürmeleri amacıyla alındığı belirtildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

