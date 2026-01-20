Burak Yılmaz'ın cezası belli oldu

Yayınlanma:
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında hakeme itiraz edince kırmızı kart görmüştü. Yılmaz'ın cezası belli oldu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor'la oynanan Türkiye Kupası maçında hakemle yaşadığı tartışma ve itiraz sonrası kırmızı kart görmüştü.
PFDK, Burak Yılmaz'a 3 maç ceza verdi.

PFDK CEZA YAĞDIRDI

Kurulun açıklaması şöyle:

"FETHİYESPOR Kulübünün, 13.01.2026 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 38.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FETHİYESPOR Kulübünün, stadyumda yer alan koltukların numaralandırılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 55.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
GALATASARAY A.Ş.’nin, 13.01.2026 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. teknik sorumlusu BURAK YILMAZ’ın, 13.01.2026 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka görevlilerine yönelik ihraç öncesi ve ihraç sonrası hakaret ve tehdidi nedeniyle FDT’nin 41/1-c, 36/5-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
Aynı müsabakada GAZİANTEP FUTBOL A.Ş. sporcusu TAYYİP TALHA SANUÇ’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 14.01.2026 tarihinde oynanan BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü teknik sorumlusu METİN DİYADİN’in, 14.01.2026 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
ALİAĞA FUTBOL A.Ş. Kulübü sporcusu MUSTAFA SAYMAK’ın, 14.01.2026 tarihinde oynanan ALİAĞA FUTBOL A.Ş.-SAMSUNSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
İSTANBULSPOR A.Ş. sporcusu FAHRİ KEREM AY’ın, 14.01.2026 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle takdiren ve neticeten 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

