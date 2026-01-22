Burak Yılmaz'dan Galatasaray sözleri: Takılıp kalmıyoruz

Gaziantep FK, Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ederken, teknik direktör Burak Yılmaz da açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, futbolcularına yoğun kar yağışı altında süren antrenmanda taktik çalışma yaptırdı.

Antrenmandan önce gazetecilere konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

"Galatasaray maçı biçim için çok önemliydi ama o maç bitti. Geçmişe takılıp kalmıyoruz. Dün yok sürekli önümüze bakmak lazım. O maçın değeri özgüveni bizim için tabi ki de baki. Ama o oyuna takılıp kalamayız. Şu anda önümüzde bir Konya maçı var. Tüm gücümüzle o maça konsantre olmuş durumdayız. Hava şartları malum. Bir tek dün antrenman yapabildik. O da teknik ve taktik bir antrenman değildi. Bugün hava çok kötü sahada çalışamayacağız. Zannedersem yarın da öyle olacak. Ama bunların hiçbiri bizim için bahane değil. Maça konsantre olmuş durumdayız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz.

"KALECİ BULABİLİRSEK ALACAĞIZ"

Transferi şu an için yüzde 95 bitirdik diyebiliriz. Belki bir tane kaleci almayı düşünüyoruz. Eğer kaleci alabilirsek alacağız. Alamazsak da çok elzem değil benim için. Ama bir yabancı kaleci transferi yapmayı düşünüyoruz. Onunla birlikte transfer sürecini bitireceğiz. Kalecilerimize çok güveniyorum inanıyorum. Bir tane kaleci transferi yapabilirsek yapmaya çalışacağız.

Her şekilde her şartta kendimizi hem fizik hem mental olarak hazırlamaya çalışıyoruz. Her şarta ayak uydurmaya çalışıyoruz. İkinci devre her zaman zordur ama biz kendi işimize bakacağız. Kendi önümüze bakacağız. Hedeflerimize hayallerimize bakacağız. O yüzden biz maç maç gidiyoruz. İkinci devrenin genelinin zor geçeceğini hepimiz biliyoruz ama biz tamamen şu anda Konya maçı sonrasında Gençlerbirliği maçı için hazırlanacağız. Maç maç gitmek istiyoruz.”