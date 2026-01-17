Burak Yılmaz şimdi yandı!

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçında hakemin üzerine yürümüştü. Burak Yılmaz'ın kaç maç ceza alacağı merak konusu olurken, çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Gaziantep FK ile Kocaelispor arasında oynanan Türkiye Kupası maçına Burak Yılmaz damgasını vurmuştu. Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçta kırmızı kart görmüş, ardından hakemin üzerine yürümüştü. Burak Yılmaz'ı araya girenler güçlükle durdurabilmişti.
Burak Yılmaz'ın kaç maç ceza alacağı merak konusu olurken, gazeteci Cemal Ersen dikkat çeken iddialarda bulundu. Yılmaz'ın kaç maç ceza alabileceğini açıklayan Ersen, Milliyet'teki yazısının bir bölümünde şu ifadeleri kullandı:
"Görüntüleri defalarca izledim. Burak Yılmaz’ı kendi futbolcuları ve kulübedeki arkadaşları sakinleştirmeye çalışırken, daha çok hırçınlaştı. O kadar ileri gitti ki, yardımcısının boğazını sıkıp “Bırak lan” diye bağırmaktan çekinmedi.
Peki; onu zapt etmeye çalışanlar gerçekten önünden çekilse, ne yapacaktı Burak Yılmaz?
Hakem ve dördüncü hakemi birer yumrukla yere mi indirecekti?
Düşenleri tekmeleyerek öfkesini mi dindirecekti?

Burak Yılmaz kazandıkları maçın ardından özür dilediBurak Yılmaz kazandıkları maçın ardından özür diledi

Keşke bıraksalardı. Hiçbirini yapamazdı, cesaret edemezdi!
“Yok efendim ederdim” diyorsa, teknik direktörlük kariyeri biterdi.
Yılmaz’ın olayın sıcaklığı üzerine yaptığı “özür” açıklamasına gelince. Bu düzeydeki futbolcu ve teknik direktörlerin sosyal medya hesapları profesyonel iletişimciler tarafından yönetilir. O ifadelerin gerçek hisleri olduğuna inanmıyorum.
Bu açıklama zevahiri kurtarmaya mı yönelikti, göreceğiz.

CEMAAT İMAMA UYMADI!

Ülke gündemi gibi futbolda da gergin, sıkıntılı ve zor günler geçiriyoruz.
Bu ortamda bir kıvılcım, yüzlerce insanı galeyana getirip istenmeyen tepkilere sevk edebilir. Burak kardeşim; bir takımın lideri olduğunu unutma. Saha içinde ve dışında futbolcularına örnek olmak zorundasın.
Lakin şanslısın. Cemaat bu kez sağ duyulu davrandı ve imama uymadı.
Gelelim alacağın cezaya. İki sevk gerekçesi var; “centilmenliğe aykırı hareket” ile hakeme “hakaret ve tehdit.”
Adalet duygusu yerleşmiş sistemde ceza 10 maçı bulabilir.
Güven erozyonu söz konusu ise, alt sınırdan 1 artı 3, yani 4 maç hak mahrumiyeti ile kurtulabilir.
Bakalım, Yılmaz’ın kağıt üzerindeki “özürü” ne kadar etkili olacak?"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

