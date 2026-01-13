Burak Yılmaz kazandıkları maçın ardından özür diledi

Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Gaziantep FK sahsında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 1-0 galip gelmeyi başardı.

Gaziantep FK’ya galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 87. dakikasında Lungoyi kaydetti.

Maça damga vuran olay ise 14. dakikada yaşandı. Gaziantep FK forması giyen Tayyip Talha Sonuç, rakibine yaptığı müdahalenin ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

BURAK YILMAZ YAN HAKEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Oyuncusuna kırmızı kart gösterilmesine sinirlenen Burak Yılmaz, yan hakemin üstüne yürüyerek tepki gösterdi.

Yılmaz’ı yanındakiler uzaklaştırırken daha sonrasında Burak Pakkan, bir kırmızı kartı da genç teknik adama gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Burak Yılmaz, hakemlerden özür diledi.

Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı: