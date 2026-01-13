Burak Yılmaz kazandıkları maçın ardından özür diledi

Burak Yılmaz kazandıkları maçın ardından özür diledi
Yayınlanma:
Kocaelispor'u tek golle geçen Gaziantep FK maçında Burak Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, maç içerisinde yan hakemin üzerine yürüdüğü için özür diledi.

Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Gaziantep FK sahsında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu’nda oynanan maçta ev sahibi ekip, 1-0 galip gelmeyi başardı.

Gaziantep FK’ya galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 87. dakikasında Lungoyi kaydetti.

Maça damga vuran olay ise 14. dakikada yaşandı. Gaziantep FK forması giyen Tayyip Talha Sonuç, rakibine yaptığı müdahalenin ardından VAR uyarısıyla kırmızı kart gördü.

BURAK YILMAZ YAN HAKEMİN ÜSTÜNE YÜRÜDÜ

Oyuncusuna kırmızı kart gösterilmesine sinirlenen Burak Yılmaz, yan hakemin üstüne yürüyerek tepki gösterdi.

Yılmaz’ı yanındakiler uzaklaştırırken daha sonrasında Burak Pakkan, bir kırmızı kartı da genç teknik adama gösterdi.

burak-yilmaz-2-680996.webp

ÖZÜR DİLEDİ

Maçın ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Burak Yılmaz, hakemlerden özür diledi.

Burak Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

  • Bugün oynadığımız Türkiye Kupası karşılaşmasında gördüğüm kırmızı kart ve sonrasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle açıklama yapma gereği duyuyorum.
  • Teknik direktör olarak saha kenarındaki duruşumun, oyuncularım ve gençler için örnek teşkil etmesi gerektiğinin farkındayım.
  • Bu tür anlarda daha sakin ve sağduyulu kalabilmek adına gelişim göstermem gereken noktalar olduğunu biliyorum ve buna saha dışında ciddi bir mesai ayırarak çalıştığımın bilinmesini istiyorum.
  • Takımımın emeğinin ve sahadaki olağanüstü mücadelesinin yaşanan bu olayla gölgelenmesini istemiyorum. Bugün sahada gösterdikleri duruş sebebiyle oyuncularımla gurur duyuyorum.
  • Başta camiamız olmak üzere, oyuncularım, futbol kamuoyu ve tüm hakemlerimizden özür diliyorum.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

