Bunu hiç yapmamıştı: Alperen Şengün oyundan atıldı

NBA'de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün, ilk kez olaya karıştığı maçtan atıldı.

Rockets'ın kendi sahasında Celtics'le oynadığı olaylı maçta önce Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, üçüncü çeyreğin sonunda hakemlerle tartıştığı için çift teknik faulle oyundan ihraç edildi.

Alperen Şengün de son çeyreğin ortasında, çalınmayan bir faul sonrası hakeme bağırdığı için iki teknik faulle oyun dışında kaldı.

Alperen Şengün'e NBA All-Star şoku

Maçı Celtics 114-93 kazandı.

Rockets'ta Kevin Durant 15 sayı, Alperen Şengün 13 sayı ve 9 ribauntla oynadı.

Celtics takımında ise Derrick White 28, Payton Pritchard 27 sayı yaptı.

SPURS, THUNDER'I YİNE YENDİ

Batı Konferansı'nda zirve mücadelesi veren iki takımın maçında son şampiyon Oklahoma City Thunder'ı 116-106 yenen San Antonio Spurs, bu sezon rakibini 4. kez mağlup etti.

Spurs'te Keldon Johnson 25 sayı, Victor Wembanyama 22 sayı, 14 ribaunt, De'Aaron Fox 15 sayı, 10 asistlik performans sergiledi.

Sakatlıklarla boğuşan Thunder'da Kenrich Williams 25 sayı, Jaylin Williams ise 24 sayı ve 12 ribauntla oynadı. Son MVP ve All-Star Shai Gilgeous-Alexander, karın kası gerilmesi nedeniyle maçta forma giyemedi.