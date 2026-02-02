Alperen Şengün'e NBA All-Star şoku

Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, NBA All-Star maçının kadrosunda yer almadı.

NBA All-Star maçında yer alacak yedek oyuncular belli oldu.
NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Los Angeles kentindeki Intuit Dome'da 16 Şubat Pazartesi günü sabaha karşı oynanacak karşılaşmada görev alacak 14 yedek oyuncu, başantrenörlerin oylarıyla belirlendi.

ALPEREN ŞENGÜN KADRODA YOK

Geçen yıl ilk kez all-star seçilen Houston Rockets'ın pivotu Alperen Şengün, kadroda yer almadı.
Doğu Konferansı'nda Scottie Barnes (Toronto Raptors), Jalen Duren (Detroit Pistons), Jalen Johnson (Atlanta Hawks), Donovan Mitchell (Cleveland Cavaliers), Norman Powell (Miami Heat), Pascal Siakam (Indiana Pacers), Karl-Anthony Towns (New York Knicks) yedeklerde yer aldı.
Batı Konferansı'nda ise Deni Avdija (Portland Trail Blazers), Devin Booker (Phoenix Suns), Kevin Durant (Houston Rockets), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), LeBron James (Los Angeles Lakers), Jamal Murray (Denver Nuggets) yedekler arasına girdi.
Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Jaylen Brown (Boston Celtics), Jalen Brunson (New York Knicks), Cade Cunningham (Detroit Pistons) ve Tyrese Maxey (Philadelphia 76ers) Doğu'nun, Stephen Curry (Golden State Warriors), Luka Doncic (Los Angeles Lakers), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Nikola Jokic (Denver Nuggets) ve Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) Batı'nın ilk 5'inde sahaya çıkma hakkı kazanmıştı.

ALL-STAR'DA YENİ FORMAT

All-Star maçlarının yeni formatında, ABD'li oyunculardan oluşan iki takım ve bir Dünya Karması mücadele edecek. Sekizer oyuncudan oluşan 3 takım, 12'şer dakikalık maçlarda birbiriyle karşılaştıktan sonra en iyi iki ekip, son karşılaşmada şampiyonluk mücadelesi verecek.

Kaynak:AA

