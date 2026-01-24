Boluspor Ankara'da tepetaklak oldu

Boluspor Ankara'da tepetaklak oldu
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de play off mücadelesi veren Boluspor, Ankara'da ummadığı bir skorla karşılaştı. Ankara Keçiörengücü rakibine gol yağdırdı.

TFF 1. Lig'de play off mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde 6 gol çıktı.
Boluspor adeta tepetaklak olurken, Ankara Keçiörengücü sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Keçiörengücü puanını 33 yaparken, Boluspor 32 puanda kaldı.

EZEH 2 GOL ATTI

Maçta Keçiörengücü'nden Ezeh attığı 2 golle dikkat çekti.

Van'da olaylı maç: Boluspor kazandı saha karıştıVan'da olaylı maç: Boluspor kazandı saha karıştı

Stat: Aktepe
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Selahattin Altay, Mahmut Gülle
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hüseyin Bulut (Dk. 78 Hakan Bilgiç), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Ali Dere (Dk. 61 Süleyman Luş), İshak Karaoğul (Dk. 61 Erkam Develi), İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 72 Diaby), Halil Can Ayan, Ezeh, Fernandes (Dk. 72 Ali Akman)
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Erdem Dikbasan, Kouagba, Lima, Balbudia, Liço, Alptekin Mustafa Çaylı (Dk. 67 Abdulsamet Kırım), Doğan Can Davas, Rasheed (Dk. 46 Arda Usluoğlu), Barış Alıcı
Goller: Dk. 3 ve 39 Ezeh, Dk. 10 Halil Can Ayan, Dk. 26 Roshi, Dk. 82 Ali Akman (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 79 Doğan Can Davas (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Ali Dere, Dk. 62 Halil Can Ayan, Dk. 64 Hüseyin Bulut, Dk. 81 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Meteoroloji tek tek saydı: Kuvvetli yağış, kar ve çığ tehlikesine karşı uyardı
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Instagram'da takip etme dönemi sona eriyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Kiracılara mahkemeden kötü haber: Evi boşaltanlara bile geliyor
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Tişörtlerin yakasındaki üçgenin ne işe yaradığını biliyor musunuz? Sadece moda detayı sanıyorsanız yanılıyorsunuz!
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Play off öncesi en kritik maç iptal oldu
Cengiz'e hiçbir karar işlemiyor
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
İstanbul’da bugün başlayacak 9 gün sürecek: Meteoroloji açıkladı
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Bu köprü korku köprüsü: Geçmek yarım saat sürüyor sonunu herkes göremiyor
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Okyanusun ortasındaki gemiyi helikopterle bastılar: 5 ton kokain çıktı
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Erdal Beşikçioğlu duyurdu: Hesaplara 82 bin lira yatırılacak
Spor
Galatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değil
Galatasaraylı Jakobs nasıl zehirlendiklerini açıkladı: Kesinlikle tesadüf değil
Amedspor'a kötü haber
Amedspor'a kötü haber
Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu
Galatasaray anlaşmayı tamamladı: İstanbul'a geliş saati belli oldu