Bolu'daki rallide görülmemiş kaza

Yayınlanma:
Ralli aracı, yarış alanına giren sivil kamyonetle çarpıştı; o anlar kameralara yansıdı. İşte Bolu'daki sıra dışı anlar...

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Bolu'da düzenlenen 2025 Burhan Turan Türkiye Baja Şampiyonası 4’üncü ayak yarışlarında, ralli aracıyla yarış alana giren bir sivil kamyonetin çarpıştığı kaza, araç içi kameraya yansıdı.

TransAnatolia Rallisi 2 bin 190 kilometrenin ardından sona erdiTransAnatolia Rallisi 2 bin 190 kilometrenin ardından sona erdi

Bolu’da, geçen yıl At Yaylası bölgesinde mahsur kalan bir aracı kurtarmaya çalıştığı sırada, kopan çeki demirinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Bolu Offroad Kulübü Başkanı Burhan Turhan’ın ismi verilen şampiyonanın 4’üncü ayağının startı Cuma günü Bolu’da verildi. Organizasyonda 24 araç ve 48 sporcu, 3 gün boyunca zorlu parkurlarda mücadele etti. 3 gün süren zorlu yarışlar, dün ödül töreniyle sona erdi.

GÖRÜLMEMİŞ KAZA

Yarışların, 2'inci gününde Ralli Pilotu Eren Alver ve KO-Pilot Onur Şirimoğlu ekibinin ralli aracı, yarış alanına giren sivil bir kamyonetle çarpıştı.

ralli-araci-yaris-alanina-giren-sivil-k-1030169-305650.jpg

ralli-araci-yaris-alanina-giren-sivil-k-1030168-305650.jpg

ralli-araci-yaris-alanina-giren-sivil-k-1030170-305650.jpg

Kazada yaralanan olmazken, kaza anı ralli aracının kamerasına yansıdı. Kaza sonrası Alver ve Şirimoğlu ekibi yarışa veda etmek zorunda kaldı.

İŞTE O ANLAR:

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

