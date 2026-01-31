Bir zamanlar Roma'daydı: Şimdi Boluspor'a imza attı

Yayınlanma:
2019 yılında Serie A takımı Roma'ya transfer olarak tüm dikkatleri üzerine çeken Mert Çetin, şimdi TFF 1. Lig takımı Boluspor'a imza attı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor, stoper Mert Çetin ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı açıklandı.

Gençlerbirliği altyapısında futbola başlayan, profesyonel kariyerine Hacettepe’de adım atan savunma oyuncusu, ardından Gençlerbirliği A Takımı’nda yer aldı.
Çetin, 2019 yılında İtalya’nın köklü kulüplerinden AS Roma’ya transfer olarak kariyerinde önemli çıkış yakaladı.

İtalya’da Roma, Hellas Verona ve Lecce formalarını giyen Mert Çetin, Kayserispor, Adana Demirspor ve MKE Ankaragücü takımlarında da görev yaptı.

MİLLİ TAKIMDA DA OYNADI

Mert Çetin, son olarak MKE Ankaragücü'nde forma giymişti.
Kariyerinin parlak döneminde milli takıma da çağrılan Mert Çetin, 2 maçta da forma giydi.
Mert Çetin, profesyonel kariyerinde kulüplerde 206 maçta 5 gol attı.

Kaynak:Haber Merkezi/AA

