Boluspor'a rekor bahis cezası geldi

''Futbolda Bahis'' soruşturmasında cezalar açıklanmaya devam ediyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasında 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik kadrosunda görev yapan üç önemli isim rekor cezalar ile karşı karşıya kaldı.

PFDK, bahis oynadığı tespit edilen antrenörler hakkında kararını verirken, Miraç Parlak'ın da disipline sevk edilmesi sonrası Boluspor'daki kriz büyüdü.

BOLUSPOR'A REKOR CEZALAR

Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Aslan'ın ayrılması sonrası takımın başına geçen ve Vanspor FK ile Başakşehir gibi kritik maçlarda takımın başında olan Gökhan İpek, aldığı 6 ay hak mahrumiyeti sonrası görevinden uzak kalacak.

Yönetim, yaşanan bu boşluk sonrası teknik direktör Erdal Güneş ile sözleşme imzaladı.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

PFDK’nın 30.01.2026 tarihli toplantısında alınan kararlara göre, Boluspor'da bahis eylemi nedeniyle ceza alan isimler ve süreleri şu şekilde:

Fatih Ateş: 12 Ay Hak Mahrumiyeti

12 Ay Hak Mahrumiyeti Bahadır Kıyak: 9 Ay Hak Mahrumiyeti

9 Ay Hak Mahrumiyeti Gökhan İpek: 6 Ay Hak Mahrumiyeti

BİR İSİM DAHA LİSTEDE

Boluspor'da bir isim daha bahis soruşturmasına takıldı.

Miraç Parlak, kulüpte "tedbirli" olarak disipline sevk edilen son isim oldu.