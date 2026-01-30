Boluspor'a rekor bahis cezası geldi

Boluspor'a rekor bahis cezası geldi
Yayınlanma:
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis soruşturması ile ilgili verilen cezaları açıkladı. 1. Lig ekibi Boluspor, rekor bir ceza aldı. Kulüpte görev yapan Fatih Ateş 12 ay, Bahadır Kıyak 9 ay ve Gökhan İpek 6 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

''Futbolda Bahis'' soruşturmasında cezalar açıklanmaya devam ediyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yürütülen geniş kapsamlı bahis soruşturmasında 1. Lig ekibi Boluspor'un teknik kadrosunda görev yapan üç önemli isim rekor cezalar ile karşı karşıya kaldı.
PFDK, bahis oynadığı tespit edilen antrenörler hakkında kararını verirken, Miraç Parlak'ın da disipline sevk edilmesi sonrası Boluspor'daki kriz büyüdü.

BOLUSPOR'A REKOR CEZALAR

Boluspor'da teknik direktör Ertuğrul Aslan'ın ayrılması sonrası takımın başına geçen ve Vanspor FK ile Başakşehir gibi kritik maçlarda takımın başında olan Gökhan İpek, aldığı 6 ay hak mahrumiyeti sonrası görevinden uzak kalacak.
Yönetim, yaşanan bu boşluk sonrası teknik direktör Erdal Güneş ile sözleşme imzaladı.

İŞTE PFDK'NIN AÇIKLAMASI

PFDK’nın 30.01.2026 tarihli toplantısında alınan kararlara göre, Boluspor'da bahis eylemi nedeniyle ceza alan isimler ve süreleri şu şekilde:

  • Fatih Ateş: 12 Ay Hak Mahrumiyeti
  • Bahadır Kıyak: 9 Ay Hak Mahrumiyeti
  • Gökhan İpek: 6 Ay Hak Mahrumiyeti

BİR İSİM DAHA LİSTEDE

Boluspor'da bir isim daha bahis soruşturmasına takıldı.
Miraç Parlak, kulüpte "tedbirli" olarak disipline sevk edilen son isim oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas Türkiye birincisi oldu
500 milyar dolarlık iş için İstanbul’da toplanacaklar
2025'in "En"leri: İşte en çok satan telefonlar
İran'a yaklaşan USS Abraham Lincoln'ün ürkütücü özellikleri: 20 yıl yakıt ikmali yapmadan gidiyor
Eski Amedspor başkanından Adana Demirspor'a müjde
Fenerbahçe sözleşmesini feshedip geri çağırdı: Yine Süper Lig ekibine yolladı