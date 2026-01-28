Bir zamanlar Fenerbahçe'nin gözdesiydi: 1. Lig'den 2. Lig'e gitti

Bir zamanlar Fenerbahçe'nin gözdesiydi: 1. Lig'den 2. Lig'e gitti
Yayınlanma:
Bir zamanlar Fenerbahçe'ye transferi olay olan Sadık Çiftpınar, son olarak oynadığı TFF 1. Lig takımından ayrılıp, 2. Lig takımıyla anlaştı.

Bir zamanlar Fenerbahçe'nin gözdesiydi Sadık Çiftpınar.
2018-2019 sezonunun devre arasında Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transferi olay olmuştu.

Sadık takım arıyor!
Fenerbahçe'de 27 maçta oynayabildi. Ardından tekrar o dönem Süper Lig'de yer alan Yeni Malatyaspor'a döndü.

KASIMPAŞA'DAN SAKARYA'YA

Sadık Çiftpınar, 2022-2023 sezonunda ise Süper Lig takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Sadık Çiftpınar Haberleri - Son Dakika Sadık Çiftpınar Hakkında Güncel Haber ve Bilgiler

Kasımpaşa'da 39 maç oynadıktan sonra ise yeni durağı TFF 1. Lig takımı Sakaryaspor'du.
Sakaryaspor'da ise sadece 13 maçta forma giyebildi.

ŞANLIURFASPOR'LA ANLAŞTI

Sakaryaspor'la yollarını ayıran Sadık Çiftpınar'ın yeni adresi TFF 2. Lig oldu.
Urfanatik'teki habere göre 33 yaşındaki futbolcu Şanlıurfaspor'la görüştü.

Fransa'dan Kayseri'ye gelmişti TFF 2. Lig'e gittiFransa'dan Kayseri'ye gelmişti TFF 2. Lig'e gitti

Sadık Çiftpınar'ın Şanlıurfaspor'un teklifini kabul ettiği, resmi sözleşmenin kısa süre içinde imzalanacağı belirtildi.
Sadık Çiftpınar, 2009-2010 sezonunda Galatasaray U18 takımına transfer edilmiş, U19 ve U21 takımlarnında da forma giymişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

