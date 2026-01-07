Fransa'dan Kayseri'ye gelmişti TFF 2. Lig'e gitti

Kayseri'nin Bölgesel Amatör Lig'deki temsilcisi Kocasinan Şimşekspor'a sezon başında Fransa'daki seçmelerde beğenilip katılan Fatih Atik, TFF 2. Lig takımı Kastamonuspor'a transfer oldu.

Kayseri Anadolu'daki habere göre 19 yaşındaki forvet oyuncusu oynadığı 10 maçtan sonra takımdan ayrıldı.

"YOLUN AÇIK OLSUN ARDA"

Kocasinan Şimşekspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüzün sezon başında Fransa’da düzenlediği oyuncu seçmelerinde, değerli hocamız Fatih Atik’in önderliğinde Lyon FC takımından transfer ettiğimiz 2006 doğumlu genç kanat oyuncumuz Arda Dutar, TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor’a transfer olmuştur. Arda’ya kulübümüze kattığı değer, sahadaki özverisi ve disiplini için teşekkür ediyor; futbol kariyerinde başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Yolun açık olsun Arda! Bu vesileyle, kulüp yönetimimizin ve hocamız Fatih Atik’in Fransa’daki seçmelerde altını çizdiği şu sözleri bir kez daha hatırlatmak isteriz. Hem kulübümüze hem de Türk futboluna yeni oyuncular kazandırmak, gurbetçi gençlerimize fırsat sunmak için bu seçmeleri düzenliyoruz. Bu çalışmaları sürdürecek, Kocasinan Şimşekspor’a ve Türk futboluna yeni yetenekler kazandırmaya devam edeceğiz.”