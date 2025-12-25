Bir fırtına gibi geçmişti Türkiye'den: Dünya şampiyonuna gitti

Bir fırtına gibi geçmişti Türkiye'den: Dünya şampiyonuna gitti
Yayınlanma:
Ülkemizde de forma giyen Kanadalı voleybolcunun yeni takımı belli oldu. Bir fırtına gibi geçmişti Türkiye'den! Dünya şampiyonuna gitti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde iz bırakan yıldızlardan olan Kanadalı voleybolcunun yeni takımı belli oldu.
Kiera Van Ryk, 2021-2024 yılları arasında Türk Hava Yolları'nda forma giymiş, ardından da VakıfBank'a transfer olmuştu.

whatsapp-image-2025-12-25-at-12-44-01.jpeg

1.99 boyunda ve 26 yaşında olan Kiera Van Ryk, Sultanlar Ligi şampiyonluğu da yaşamıştı.
VakıfBank'tan ayrıldıktan sonra Çin'in Shanghai takımına giden Kiera Van Ryk'ın Avrupa voleyboluna dönüşü muhteşem oldu.

SCANDİCCİ RESMEN AÇIKLADI

Kiera Van Ryk, 2025 Kulüpler Dünya Şampiyonası'nda birinci olan İtalya'nın Savino Del Bene Scandicci takımına transfer oldu.
İtalyan kulübü, yıldız oyuncu ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Buna göre Kiera Van Ryk, 2026-2027 sezonunda İtalya'da forma giyecek.

Gitti Kiera van Ryk!Gitti Kiera van Ryk!

Pasör çaprazı olarak görev yapan Kiera Van Ryk, İtalya'da daha önce de oynamış, Bergamo takımında yer almıştı.
Kiera Van Ryk, Kanada Milli Takımı'nda da oynuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

