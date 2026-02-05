Fenerbahçe'nin N'Golo Kante transferi spor dünyasına bomba gibi düştü!

Tıkanan transfer görüşmeleri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın araya girmesiyle Sarı - Lacivertliler mutlu sona ulaştı.

Yaşanan tüm bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran da Sarı -Lacivertlilerin resmi hesabından Erdoğan'a bir teşekkür mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, AKP Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığının Parti Kongre Merkezi'ndeki kütüphanede düzenlediği 'Kütüphane Sohbetleri' adlı programa katıldı ve Fransız futbolcu N'Golo Kante’nin Fenerbahçe’ye transfer olma sürecine ilişkin soruya yanıt verdi.

''HER CAMİANIN CUMHURBAŞKANI'NA FALSOSU OLDU''

Bilal Erdoğan, spor kamuoyunun Erdoğan'a haksızlık ettiğini zaman zaman haksızlık ettiğinden dert yandı.

Her camianın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanlış yaptığı belirterek için döken Bilal Erdoğan, "Bir kere Türkiye’de sporcu bir Cumhurbaşkanı var. Kendisi 10 seneden fazla amatör futbol oynamış, Fenerbahçe’den transfer teklifi almış, direkten dönmüş. Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var.

Dolayısıyla spor kamuoyu da zaman zaman Cumhurbaşkanı’na haksızlık etti. Yani her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanı'na çok ciddi, Allah affetsin, falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir'' ifadelerini kullandı.

"NE İLK NE DE SON"

Bilal Erdoğan Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'dan yeni transferi N'Golo Kante ile ilgili soruya ise "Bu bir kere ne ilk ne son" yanıtını verdi.

''FENERBAHÇELİLER OLARAK AYRI ZEVKLENDİK''

Bilal Erdoğan, söz konusu desteğin kulüp ayırt etmeden sürdüğünü belirterek, ''Bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı Cumhurbaşkanı. Ama biz Fenerbahçeliler olarak ayrı zevklendik'' yorumunu yaptı.

"GALATASARAY'IN STADINI YAPMIŞTIR"

Bilal Erdoğan sözlerine devam ederken Galatasaray ve Beşiktaş'la ilgili açıklamalarda da bulundu. Erdoğan, "Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı" sözleriyle spor camiasında yeni bir tartışmayı da başlatmış oldu.