Beşiktaş'tan Cerny yalanlaması: Resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş'tan Cerny yalanlaması: Resmi açıklama yapıldı
Yayınlanma:
Beşiktaş, oyuncusu Vaclav Cerny'nin takımda mutsuz olduğuna dair çıkan iddiaları yalanladı ve ''tamamen hayal ürünüdür'' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta ikinci Rafa Silva krizinin yaşandığı, Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.
Cerny'nin mutsuz olduğunu yönetime ilettiğini ve yönetimin bu talebe izin vermediği öne sürüldü.
Son olarak, yıldız oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği, menajerin Cerny'e kulüp aramaya başladığı belirtildi.

2024/11/08/hbbjk.jpgBEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş, Vaclav Cerny hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Fanatik Gazetesi’nde “Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.
Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.
Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Milyonlar borç içinde: Yapılandırma ne zaman gelecek?
Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Spor
NBA'de kavga çıktı: Ortalık bir anda karıştı
NBA'de kavga çıktı: Ortalık bir anda karıştı
Amedspor'un TFF ziyareti rakibini karıştırdı
Amedspor'un TFF ziyareti rakibini karıştırdı
Bahis cezası alan teknik direktörün görevine 1 ay sonra son verdiler: Bir de teşekkür ettiler
Bahis cezası alan teknik direktörün görevine 1 ay sonra son verdiler: Bir de teşekkür ettiler