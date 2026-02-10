Beşiktaş'tan Cerny yalanlaması: Resmi açıklama yapıldı

Beşiktaş'ta ikinci Rafa Silva krizinin yaşandığı, Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Vaclav Cerny'nin takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

Cerny'nin mutsuz olduğunu yönetime ilettiğini ve yönetimin bu talebe izin vermediği öne sürüldü.

Son olarak, yıldız oyuncunun menajerinin İstanbul'a geldiği, menajerin Cerny'e kulüp aramaya başladığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ'TAN YALANLAMA GELDİ

Beşiktaş, Vaclav Cerny hakkında çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, ''Fanatik Gazetesi’nde “Beşiktaş’ta Vaclav Cerny krizi” başlığıyla yayımlanan haber, tüm unsurlarıyla asılsızdır.

Cerny’nin devre arası transfer döneminde takımımızdan ayrılmak istediği ancak Yönetim Kurulumuzun izin vermediği, Cerny’nin menajeri aracılığıyla Yönetim Kurulumuza mutsuz olduğunu ve sezon sonunda takımımızdan ayrılmak istediğini belirttiği iddialarıyla yayımlanan haber tamamen hayal ürünüdür.

Taraftarlarımızdan takımımızı yıpratmak maksadıyla masa başında hazırlanmış kurgu haberlere itibar etmemelerini önemle rica eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız'' ifadeleri kullanıldı.