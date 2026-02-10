Beşiktaş'ta Cerny şoku: 2. Rafa Silva krizi

Beşiktaş'ta Cerny şoku: 2. Rafa Silva krizi
Yayınlanma:
Beşiktaş'ta 2. Rafa Silva krizi patladı. Portekizli futbolcu ayrılmak istediğini belirterek, gitmişti. Rafa Silva'dan sonra Cerny'nin de ayrılmak istediği ve menajerini İstanbul'a çağırdığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinin bir benzeri daha yaşandı. Portekizli futbolcu Sergen Yalçın'la çalışmak istediğini bildirerek ayrılmak istediğini belirtmiş, sonunda da Portekiz'in Benfica takımına gitmişti.
Rafa Silva'dan sonra Cerny krizi de başladı. Fanatik'in haberine göre Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu belirterek ayrılmak istedi.

2024/11/08/hbbjk.jpgAra transfer döneminde gitmek istediğini bildiren Cerny'e yönetim izin vermedi.

ŞİMDİ OLMADI SEZON SONUNDA

Vaclav Cerny'nin menajeri David Nehoda'yı da İstanbul'a çağırdığı haberde yer aldı.
Menajerin yapılan görüşmede futbolcusunun mutsuz olduğunu belirterek kesinlikle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'dan ayrılacakBeşiktaş'ın yıldızı İstanbul'dan ayrılacak

Ara transferde ayrılığa onay çıkmadı. Ancak Cerny'nin geri adım atmadığı ve sezon sonunda ayrılmak için menajerine talimat verdiği belirtildi.
Menajerin Cerny'e kulüp aramaya başladığı da ifade edildi.

19 MAÇA ÇIKTI

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta 19 maça çıktı.
Oyuncu siyah beyazlı formayla 6 gol atarken, 6 da asist yaptı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türklere vize muafiyeti geldi: Balkanlar’dan sonra büyük sürpriz
Türklere vize kalktı
Altında yeni hafta hızlı başladı: 7 bin TL eşiği testte!
Altın kritik eşiği aştı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Eskişehirspor'un sponsoru dünya devinin tamamını satın aldı
Mesut Özarslan kimdir?
Mesut Özarslan kimdir?
James Bond filmine sahne olan köprünün yıkımına başlandı
Adana'daki James Bond Köprüsü yıkılıyor
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına geliyor
Meteoroloji tarih verdi
Fırtına geliyor
Günde 500 tondan fazla topluyorlar! Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Günde 500 tondan fazla topluyorlar
Kasalarla traktörlere yükleniyor: Kilosu 15 TL
Pazarın üçte biri onların: Orta sınıf SUV araçlarda en ucuz 10 model
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Ruslar bu minibüsü üretmeyi planlıyor
Büyüyünce Cybertruck olmak istiyorum!
Çikolata devi iflas yolunda: 44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
44 yıl önce bir dönem anlayışına karşı kurulmuştu
Çikolata devi iflas yolunda
Spor
Rıdvan Dilmen şaşkına döndü
Rıdvan Dilmen şaşkına döndü
Yenilmelere doyamadı takımını ateşe attı: Emre Belözoğlu rekora koşuyor
Yenilmelere doyamadı takımını ateşe attı: Emre Belözoğlu rekora koşuyor
Fenerbahçe'nin eski yıldızı kendi adına özel hastane açtı: Para basacak
Fenerbahçe'nin eski yıldızı kendi adına özel hastane açtı: Para basacak