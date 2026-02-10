Beşiktaş'ta Cerny şoku: 2. Rafa Silva krizi

Beşiktaş'ta Rafa Silva krizinin bir benzeri daha yaşandı. Portekizli futbolcu Sergen Yalçın'la çalışmak istediğini bildirerek ayrılmak istediğini belirtmiş, sonunda da Portekiz'in Benfica takımına gitmişti.

Rafa Silva'dan sonra Cerny krizi de başladı. Fanatik'in haberine göre Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu belirterek ayrılmak istedi.

Ara transfer döneminde gitmek istediğini bildiren Cerny'e yönetim izin vermedi.

ŞİMDİ OLMADI SEZON SONUNDA

Vaclav Cerny'nin menajeri David Nehoda'yı da İstanbul'a çağırdığı haberde yer aldı.

Menajerin yapılan görüşmede futbolcusunun mutsuz olduğunu belirterek kesinlikle ayrılmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yıldızı İstanbul'dan ayrılacak

Ara transferde ayrılığa onay çıkmadı. Ancak Cerny'nin geri adım atmadığı ve sezon sonunda ayrılmak için menajerine talimat verdiği belirtildi.

Menajerin Cerny'e kulüp aramaya başladığı da ifade edildi.

19 MAÇA ÇIKTI

Vaclav Cerny, Beşiktaş'ta 19 maça çıktı.

Oyuncu siyah beyazlı formayla 6 gol atarken, 6 da asist yaptı.