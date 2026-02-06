Beşiktaş'tan bir transfer daha: İstanbul'a geliş saati açıklandı

Ara transfer döneminin son günlerinde gaza basan Beşiktaş bir ismi daha kadrosuna katıyor.

MURILLO İSTANBUL'A GELİYOR

Siyah-beyazlılar, Marsilya forması giyen Amir Murillo ile anlaşmaya vardı. Beşiktaş’tan yapılan açıklamaya göre oyuncu, 15.15’te İstanbul’a gelecek.

Beşiktaş, Yasin Özcan, Hyeon-gyu Oh, Junior Olaitan, Kristjan Asllani ve Emmanuel Agbadou’yu kadrosuna kattı. Panamalı sağ bek, Beşiktaş’ın 6. transferi olacak.

25 MAÇTA 2 GOL VE 4 ASİST KAYDETTİ

Marsilya formasıyla bu sezon 25 maça çıkan Amir Murillo, bin 479 dakika sahada kaldı. Murillo bu sürede 2 gol ve 4 asist kaydetti.

BONSERVİSİNE 2.5 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Murillo, 2023 yılında Anderlecht’ten 2.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.