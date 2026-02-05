Kocaelispor taraftarı Beşiktaş maçında tribünden düştü: Yoğun bakıma kaldırıldı

Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği ve 1-1 biten maçta üzücü bir olay meydana geldi.

Tribünde bulunan Kocaelispor taraftarı Arda Kaçmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten düştü ve ağır yaralandı.

Yaşanan olay sonrası tribünde panik yaşandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Stadyumda yer alan sağlık ekipleri yaralı taraftara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kalbinin durduğu ifade edilen Kaçmaz'a sağlık ekipleri tarafından 15 dakika kalp masajı yapıldığı belirtildi.

İlk müdahale sonrası yaralı taraftar hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kocaeli basınında çıkan haberlere göre; yoğun bakıma alınan taraftarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİSPOR VE BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kocaelispor ve Beşiktaş, yaşanan olay ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Bu akşam oynadığımız Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarımız Arda Kaçmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.

Haydi Arda, dualarımız ve kalbimiz seninle!'' ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş ise Kocaelispor'u etiketleyerek, ''Dualarımız seninle Arda, en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyoruz.

Geçmiş olsun Kocaelispor'' denildi.