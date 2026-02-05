Kocaelispor taraftarı Beşiktaş maçında tribünden düştü: Yoğun bakıma kaldırıldı

Kocaelispor taraftarı Beşiktaş maçında tribünden düştü: Yoğun bakıma kaldırıldı
Yayınlanma:
Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı maçta Kocaelispor taraftarı, tribünden düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakıma kaldırılan Arda Kaçmaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği ve 1-1 biten maçta üzücü bir olay meydana geldi.
Tribünde bulunan Kocaelispor taraftarı Arda Kaçmaz, henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten düştü ve ağır yaralandı.
Yaşanan olay sonrası tribünde panik yaşandı.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Stadyumda yer alan sağlık ekipleri yaralı taraftara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.
Kalbinin durduğu ifade edilen Kaçmaz'a sağlık ekipleri tarafından 15 dakika kalp masajı yapıldığı belirtildi.
İlk müdahale sonrası yaralı taraftar hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kocaeli basınında çıkan haberlere göre; yoğun bakıma alınan taraftarın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİSPOR VE BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kocaelispor ve Beşiktaş, yaşanan olay ile ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, ''Bu akşam oynadığımız Beşiktaş maçında düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan taraftarımız Arda Kaçmaz’ın hayati tehlikesinin devam ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Haydi Arda, dualarımız ve kalbimiz seninle!'' ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş ise Kocaelispor'u etiketleyerek, ''Dualarımız seninle Arda, en kısa zamanda sağlığına kavuşmanı diliyoruz.
Geçmiş olsun Kocaelispor'' denildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
Diploma iptal kararına referans gösterilen profesör: 35 yıl sonra iptal edilemez
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
"Yılın altın vuruşu olacak!"
İslam Memiş elindeki tüm altınları satacağı zamanı açıkladı
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu: Yeni metali belli oldu!
Yeni metali belli oldu!
Parayı altına yatırıp zengin olmuştu
Zehra Güneş'ten sürpriz karar: İmzayı attı bile
Zehra Güneş'ten sürpriz karar
Yunan adaları bizden soruldu: Tam rakamı belli oldu
Tam rakamı belli oldu
Yunan adaları bizden soruldu
Kar geliyor! Batı'yı uçuran fırtınanın ardını açıkladı
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Ankara barajlarında sevindirici artış!
Avrupa Birliği yeşil pasaporta vize mi getirecek?
Spor
Kante transferi: Durum facia
Kante transferi: Durum facia
Sergen Yalçın transferi açıkladı: Alabildiysek hayırlı olsun
Sergen Yalçın transferi açıkladı: Alabildiysek hayırlı olsun