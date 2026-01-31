Beşiktaş'ta daha maç başlamadan protesto

Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Tüpraş Stadyumu’ndaki mücadele saat 20.00’de başlayacak.

MAÇ BAŞLAMADAN İSTİFAYA ÇAĞIRDILAR

Karşılaşmanın başlamasına artık dakikalar kalırken ilginç bir olay yaşandı. Tribünde yerini alan taraftarlardan Beşiktaş yönetimine tepki geldi.

Geciken transferler ve oynanan oyundan rahatsız olan taraftarlar, Serdal Adalı yönetimini istifaya davet etti.

TAKIMA DESTEK

Öte yandan taraftarlar maç öncesi sahaya çıkan futbolculara alkışlarla destek verdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Salih Uçan, Orkun; Cengiz, Cerny, Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.