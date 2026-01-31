Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu: Beklenmedik karar
Yayınlanma:
Güncelleme:
Beşiktaş - Konyaspor maçı öncesi ilk 11'ler belli oldu. Sergen Yalçın, Mustafa Hekimoğlu'na ilk 11'de şans verdi.
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
BATUHAN KOLAK DÜDÜK ÇALACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Batuhan Kolak yönetecek. VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak.
MUSTAFA HEKİMOĞLU İLK 11'DE
Karşılaşmaya artık az bir zaman kalırken ilk 11'ler belli oldu. Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, Mustafa Hekimoğlu'na ilk 11'de şans verdi.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin; Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan; Salih Uçan, Orkun; Cengiz, Cerny, Toure, Mustafa Erhan Hekimoğlu.
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Bjorlo, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.