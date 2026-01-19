Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u ağırladı.

BEŞİKTAŞ 90+5'TE KAZANDI

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü 90+5'te El Bilal Toure kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 32 yaptı ve 5. sırada yer aldı.

Kayserispor ise 15 puanla 16. sırada kaldı.

UDUOKHAI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, 51. dakikada gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü ve Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

16. dakikada Kayserispor'da Cardoso, orta alandan taşıdığı topla sol kanattan ceza sahasına girdi. Beşiktaş savunmasında Uduokhai, oyuncunun sol çaprazdan şuta hazırlanırken araya girerek gole izin vermedi.

21. dakikada Orkun Kökçü'nün pasıyla ceza sahasında sırtı dönük topu alan Abraham'ın dönerek vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.



36. dakikada sağ kanattan Cerny'nin arka direğe ortasında uygun durumdaki Toure'nin kafa vuruşunda topu kaleci Bilal Bayazıt kontrol etti.

42. dakikada sağ kanattan Gökhan Sazdağı'nın ceza sahasına ortasında Cerny, altıpas köşesinde topla buluştu. Oyuncunun kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağa diziyle dokunan Toure'nin şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere çeldi.

43. dakikada Furkan Soyalp'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, topu uzanarak köşeden kornere gönderdi.

45+1. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan ceza sahasına yapılan ortada Abraham, topu göğsüyle Toure'ye indirdi. Penaltı noktasında uygun pozisyondaki Toure'nin sert şutunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından az farkla dışarı çıktı.