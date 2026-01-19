Beşiktaş Uduokhai'yi kaybetti

Süper Lig'de Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'a kötü haber geldi.

FELIX UDUOKHAI YOK!

Beşiktaş'ta 51. dakikada sarı kart gören Felix Uduokhai, cezalı duruma düştü ve 26 Ocak Pazartesi günü Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN NOTLAR

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'i ile sahaya dizildi.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Dolmabahçe'de oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.

Sergen Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na formayı teslim ederken, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda ise Emirhan Topçu'yu 11'de görevlendirdi. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden 11'deki yerini aldı.