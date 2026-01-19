Beşiktaş Uduokhai'yi kaybetti

Beşiktaş Uduokhai'yi kaybetti
Yayınlanma:
Beşiktaş'ın Kayserispor ile oynadığı maçta sarı kart gören Felix Uduokhai, cezalı duruma düştü ve Eyüpspor maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'de Kayserispor'u konuk eden Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Samsunspor'a 1.82'lik kanat: Anlaşmaya varıldıSamsunspor'a 1.82'lik kanat: Anlaşmaya varıldı

FELIX UDUOKHAI YOK!

Beşiktaş'ta 51. dakikada sarı kart gören Felix Uduokhai, cezalı duruma düştü ve 26 Ocak Pazartesi günü Eyüpspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

MAÇTAN NOTLAR

Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede siyah-beyazlı ekip Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, El Bilal Toure ve Tammy Abraham ilk 11'i ile sahaya dizildi.
Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Taylan Bulut, Jota Silva, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

2024/11/08/hbbjk.jpg

Tecrübeli teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Ankara Keçiörengücü ile Dolmabahçe'de oynanan ve 3-0 kazanılan karşılaşmaya göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.
Sergen Yalçın, sağ bekte Taylan Bulut'un yerine Gökhan Sazdağı'na formayı teslim ederken, sarı kart cezalısı Tiago Djalo'nun yokluğunda ise Emirhan Topçu'yu 11'de görevlendirdi. Yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları nedeniyle kamp kadrosundan çıkarılan Demir Ege Tıknaz'ın yerine ise kaptan Orkun Kökçü yeniden 11'deki yerini aldı.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
50 derece sıcaklıkta 2 bin yıldır akıyor: Akın akın gittiler
“Asla bırakamam” diyenler! Sigarayı bırakmak artık parmaklarınızın ucunda
"Marmara'nın altındaki ateş" diyerek anlattı: Uzman isimden büyük İstanbul depremi açıklaması
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Ekşi mayalı ekmek yediğinizde vücudunuzda neler olur?
Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Spor
Beşiktaş'taki asıl tehlikeyi açıkladı
Beşiktaş'taki asıl tehlikeyi açıkladı
Beşiktaş'ı El Bilal Toure kurtardı: 90+5'te havalara uçtu
Beşiktaş'ı El Bilal Toure kurtardı: 90+5'te havalara uçtu