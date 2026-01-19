Samsunspor'a 1.82'lik kanat: Anlaşmaya varıldı

Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden ESTAC Troyes’te oynayan 1.82 boyundaki kanat oyuncusu Kouadou Jaurès Assoumou'nun transferinde mutlu sona ulaştı. Oyuncu Samsun'a davet edildi.

Samsunspor, Fransa Ligue 2 ekiplerinden ESTAC Troyes’te forma giyen Kouadou Jaurès Assoumou’nun transferi için futbolcu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

ASSOUMOU SAMSUN'A DAVET EDİLDİ

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki ve 1.82 metre boyundaki Fildişi Sahili’li kanat oyuncusu Kouadou Jaurès Assoumou’nun sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun’a davet edildiği belirtildi.
Assoumou, 2025-2026 sezonunda toplam 20 maçta görev alırken 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

GELİŞMELER PAYLAŞILACAK

Samsunspor Kulübü, transfer sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

SAMSUNSPOR'UN DURUMU

Süper Lig'de 18 maça çıkan teknik direktörlüğünü Thomas Reis'in Samsunspor, 26 puan topladı ve ligde 7. sırada yer alıyor.

Kaynak:Haber Merkezi / DHA

