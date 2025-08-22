Beşiktaş'a gelir gelmez Süper Lig ekibine imza attı

Beşiktaş'a gelir gelmez Süper Lig ekibine imza attı
Yayınlanma:
Beşiktaş'a geri dönen Tayfur Bingöl, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

"BÜYÜK CAMİAMIZA HOŞ GELDİN"

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur. Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.

tayfur-bingol.webp

BEŞİKTAŞ'IN 2 AVRUPA MAÇINDA GÖREV ALDI

Geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 33 maçta 5 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla 2 Avrupa kupası maçında görev aldı.

Beşiktaş Wout Faes için harekete geçtiBeşiktaş Wout Faes için harekete geçti

Beşiktaş 3+1 yıllık anlaşma sağladı: Bugün İstanbul'a geliyorBeşiktaş 3+1 yıllık anlaşma sağladı: Bugün İstanbul'a geliyor

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

