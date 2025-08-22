Beşiktaş'a gelir gelmez Süper Lig ekibine imza attı
Beşiktaş'a geri dönen Tayfur Bingöl, Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'a transfer oldu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Tayfur Bingöl ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
"BÜYÜK CAMİAMIZA HOŞ GELDİN"
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Büyük camiamıza hoş geldin Tayfur. Tayfur Bingöl ile kulübümüz arasında 2+1 yıllık anlaşma imzalanmıştır." ifadesine yer verildi.
BEŞİKTAŞ'IN 2 AVRUPA MAÇINDA GÖREV ALDI
Geçen sezon kiralık olarak Eyüpspor'da forma giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, 33 maçta 5 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise Beşiktaş formasıyla 2 Avrupa kupası maçında görev aldı.
