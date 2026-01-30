Trabzonspor Kulübü, KAP'a gönderdiği açıklamada Umut Nayir'le anlaştığını duyurdu.

32 yaşındaki santrforla 1,5+1 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Trabzonspor forvetini Süper Lig'den buldu

Anlaşmaya göre, oyuncuya 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon lira, 2026-2027 sezonu için 47 milyon 250 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63 milyon lira garanti ücret ödenecektir" ifadeleri kullanıldı.

BU İMZAYLA TARİHE GEÇTİ

Umut Nayir, attığı bu imzayla tarihe geçti.

Futbola Ankaragücü'nde başlayan, pek çok kulüpte de forma giyen Umut Nayir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de oynadı.

Umut Nayir, Trabzonspor'a da imza atmasıyla 3 büyük kulüpte oynayan futbolcular arasındaki yerini alarak tarihe geçti.

32 yaşındaki bu sezonun ilk yarısında Konyaspor'da 19 lig maçında 8 gol attı.

Kulüp kariyerinde ise toplam 453 maçta 168 golü bulunuyor. Milli takım formasını da 5 kez giyerken, fileleri 1 kez havalandırdı.