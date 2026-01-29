Trabzonspor forvetini Süper Lig'den buldu

Yayınlanma:
Trabzonspor, Süper Lig ekibi Konyaspor'dan forvet Umut Nayir'i renklerine bağladı. Tecrübeli oyuncu ile 1,5 yıl+1 yıllık anlaşma sağladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, serbest statüde yer alan 32 yaşındaki futbolcu ile opsiyon hakkı bordo-mavili takıma ait olmak üzere 1,5 yıl+1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Anlaşmaya göre, oyuncuya 2025-2026 sezonunun ikinci yarısı için 21 milyon lira, 2026-2027 sezonu için 47 milyon 250 bin lira garanti ücret ödeneceği aktarılan açıklamada, "Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde, opsiyon sezonu olan 2027-2028 futbol sezonunda 63 milyon lira garanti ücret ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

UMUT NAYİR'İN KONYASPOR KARNESİ

2024-2025 sezonundan bu yana Konyaspor formasını terleten Umut Nayir, geçtiğimiz sezon 39 maçta 8 gol atarken 1 asist yaptı.
Bu sezon ise çıktığı 21 maçta 8 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

