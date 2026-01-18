Beşiktaş sakatlığı açıkladı: Bir bu eksikti

Beşiktaş sakatlığı açıkladı: Bir bu eksikti
Yayınlanma:
Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlandı. Oyuncu bir süre sahalardan uzak kalacak.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yaklaşık bir aydır Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Wilfred Ndidi'den Beşiktaş'a kötü haber geldi.

NDIDI SAKATLANDI

Son olarak Cezayir'e karşı oynanan maçta forma giyen Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Nijerya’nın Cezayir’le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya milli takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Wilfred Ndidi’nin tedavi sürecine başlanmıştır.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi: Günler kala karar açıklandıUEFA'dan Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi: Günler kala karar açıklandı

PEROFRMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Wilfred Ndidi toplamda bin 316 dakika sahada kaldı. Wilfred Ndidi, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji İstanbulluları uyardı! Yarın daha zor geçecek
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Spor
Amedspor olaylı maçta kaybetti: Büyük fırsat kaçtı
Amedspor olaylı maçta kaybetti: Büyük fırsat kaçtı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi: Günler kala karar açıklandı
UEFA'dan Fenerbahçe'ye Jhon Duran müjdesi: Günler kala karar açıklandı