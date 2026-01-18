Beşiktaş sakatlığı açıkladı: Bir bu eksikti

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yaklaşık bir aydır Nijerya Milli Takımı'nda bulunan Wilfred Ndidi'den Beşiktaş'a kötü haber geldi.

NDIDI SAKATLANDI

Son olarak Cezayir'e karşı oynanan maçta forma giyen Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Nijerya’nın Cezayir’le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi’nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya milli takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Wilfred Ndidi’nin tedavi sürecine başlanmıştır.

PEROFRMANSI

Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maça çıkan Wilfred Ndidi toplamda bin 316 dakika sahada kaldı. Wilfred Ndidi, 1 gol ve 1 asist kaydetti.