Beşiktaş öyle bir transfer yaptı ki: Bu kaleci hiç oynamıyor!

Yayınlanma:
Transferde birden bire atağa kalkan Beşiktaş'ın kaleci transferini de yaptığı ileri sürüldü. Hatta bu kalecinin bu akşam İstanbul'a geleceği belirtiliyor. Ancak bu kalecinin bir özelliği var; hiç oynamıyor!

Uzun süre transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Beşiktaş, birden atağa kalktı.
Transferleri üst üste açıklayan siyah beyazlıların kaleci transferini de yaptığı ileri sürüldü.

2024/11/08/hbbjk.jpgBeşiktaş'ın Roma'dan Kolombiyalı kaleci Davis Vasquez'le anlaştığı bildirildi. Fanatik'teki habere göre bu kaleci akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.

ROMA'DA HİÇ OYNAMAMIŞ!

Beşiktaş'ın aldığı belirtilen kalecinin kulübü İtalya'nın Roma'sı. Ama bu kalecinin Roma'da hiç resmi bir maçta oynamadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha: İstanbul'a geliş saati açıklandıBeşiktaş'tan bir transfer daha: İstanbul'a geliş saati açıklandı

27 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtiliyor.
Vasquez'in son resmi maçına 25 Mayıs 2025 tarihinde önceki takımı Empoli ile çıktığı bildirildi.
Geçen transfer döneminde bedelsiz olarak Roma'ya alınan Kolombiyalı kalecinin Fotospor'daki habere göre 257 gündür resmi maç oynamadığı da ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

