Beşiktaş öyle bir transfer yaptı ki: Bu kaleci hiç oynamıyor!
Uzun süre transferde sessiz kaldığı için eleştirilen Beşiktaş, birden atağa kalktı.
Transferleri üst üste açıklayan siyah beyazlıların kaleci transferini de yaptığı ileri sürüldü.
Beşiktaş'ın Roma'dan Kolombiyalı kaleci Davis Vasquez'le anlaştığı bildirildi. Fanatik'teki habere göre bu kaleci akşam saatlerinde İstanbul'a gelecek.
ROMA'DA HİÇ OYNAMAMIŞ!
Beşiktaş'ın aldığı belirtilen kalecinin kulübü İtalya'nın Roma'sı. Ama bu kalecinin Roma'da hiç resmi bir maçta oynamadığı ortaya çıktı.
27 yaşındaki kalecinin satın alma opsiyonuyla kiralanacağı belirtiliyor.
Vasquez'in son resmi maçına 25 Mayıs 2025 tarihinde önceki takımı Empoli ile çıktığı bildirildi.
Geçen transfer döneminde bedelsiz olarak Roma'ya alınan Kolombiyalı kalecinin Fotospor'daki habere göre 257 gündür resmi maç oynamadığı da ifade edildi.