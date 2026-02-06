Beşiktaş öyle bir transfer yaptı ki: Bu kaleci hiç oynamıyor!

Transferde birden bire atağa kalkan Beşiktaş'ın kaleci transferini de yaptığı ileri sürüldü. Hatta bu kalecinin bu akşam İstanbul'a geleceği belirtiliyor. Ancak bu kalecinin bir özelliği var; hiç oynamıyor!